Las 24 fotos más impactantes del terremoto en Afgnistán que dejó más de 800 muertos

Un terremoto de magnitud 6,0 sacudió el este de Afganistán, provocando la muerte de al menos 800 personas y más de 2.500 heridos. Aldeas enteras quedaron reducidas a escombros, especialmente en la provincia de Kunar, donde viviendas de adobe y ladrillo colapsaron.

Rescatistas y vecinos cavaban frenéticamente entre los restos, mientras helicópteros evacuaban a los heridos hacia hospitales. La geografía montañosa y la construcción precaria de las casas agravaron la tragedia.

El sismo se sintió también en Pakistán, aunque sin víctimas reportadas. La ONU y el gobierno talibán movilizaron equipos de rescate y asistencia, mientras la comunidad internacional expresaba su solidaridad.

Estas 24 fotos muestran la devastación, la desesperación de los sobrevivientes y los esfuerzos de rescate tras el desastre.