Impresionante

Las 24 fotos más impactantes del terremoto en Afgnistán que dejó más de 800 muertos

Un terremoto de magnitud 6,0 sacudió el este de Afganistán, provocando la muerte de al menos 800 personas y más de 2.500 heridos. Aldeas enteras quedaron reducidas a escombros, especialmente en la provincia de Kunar, donde viviendas de adobe y ladrillo colapsaron.

Rescatistas y vecinos cavaban frenéticamente entre los restos, mientras helicópteros evacuaban a los heridos hacia hospitales. La geografía montañosa y la construcción precaria de las casas agravaron la tragedia.

El sismo se sintió también en Pakistán, aunque sin víctimas reportadas. La ONU y el gobierno talibán movilizaron equipos de rescate y asistencia, mientras la comunidad internacional expresaba su solidaridad.

Estas 24 fotos muestran la devastación, la desesperación de los sobrevivientes y los esfuerzos de rescate tras el desastre.

WhatsApp Image 2025-09-01 at 9.13.59 PM Foto 1/1
Por

Dejá tu comentario

Más Fotogalerías

En áreas rurales y de difícil acceso de Afganistán, donde las comunicaciones resultan casi inexistentes, las autoridades temen que el número de víctimas continúe en ascenso 
Catástrofe

Más de 800 muertos y miles de heridos en Afganistán tras un devastador terremoto de magnitud 6.0

Por Redacción Tiempo de San Juan
una a una: mira cuales son las 14 playas paradisiacas mas extraordinarias del mundo
Tendencia

Una a una: mirá cuáles son las 14 playas paradisiacas más extraordinarias del mundo

Por Redacción Tiempo de San Juan
cinco alimentos ricos en creatina para potenciar la energia muscular y cerebral
Clave

Cinco alimentos ricos en creatina para potenciar la energía muscular y cerebral

Por Redacción Tiempo de San Juan

Te Puede Interesar

El hecho delictivo tuvo lugar en una vivienda de la calle Ramón y Cajal, en Capital.
Golpe millonario

Escruche en Capital: le robaron más de 11.000 dólares a una abuela

Por Redacción Tiempo de San Juan
Inicio de semana con temperaturas agradables en San Juan.
Clima

Martes de calma y sol en San Juan: una jornada que invita a disfrutar del día

Imagen ilustrativa.
Atraco en banda

Cuatro encapuchados armados asaltaron a un remisero y a su pasajero en Costanera

Una sanjuanina se hizo viral en Tik Tok por ser de River.... y de San Martín
En redes

Una sanjuanina se hizo viral en Tik Tok por ser de River.... y de San Martín

El temporal dejó en jaque a un refugio de perros en Chimbas y necesitan del apoyo de los sanjuaninos
Tras Santa Rosa

El temporal dejó en jaque a un refugio de perros en Chimbas y necesitan del apoyo de los sanjuaninos