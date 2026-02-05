Heroico acto de una sanjuanina en La Serena, en el rescate de 13 personas en el mar

Una sanjuanina participó en un operativo de rescate que permitió salvar a 13 personas que estaban en peligro de inmersión en playas de La Serena, en Chile. El hecho ocurrió durante la tarde del miércoles y demandó la intervención coordinada de la Armada chilena, salvavidas y personal de apoyo.

En dicha intervención, se destacó la participación de Luciana Díaz, una sanjuanina que se encontraba en La Serena y colaboró en las tareas de rescate. La joven contribuyó a poner a salvo a los bañistas en medio de una jornada marcada por condiciones marítimas adversas y playas no habilitadas para el baño.

Según informaron autoridades marítimas, el primer alerta se registró cerca de las 18:15, cuando se reportó que cinco personas no podían salir del mar en el sector de playa La Barca. Ante la emergencia, se desplegó un helicóptero naval y una patrulla terrestre, que lograron rescatar a los bañistas, entre ellos un menor de edad.

Mientras se desarrollaba ese operativo, se detectó a otras siete personas en situación de riesgo a pocos metros del lugar. Con la intervención de nadadores de rescate y salvavidas, también fueron sacadas del agua sin lesiones de gravedad.

Minutos después, alrededor de las 18:25, se activó una tercera alerta por una persona en peligro en el sector de playa Cuatro Esquinas, quien fue rescatada ilesa.

Las personas rescatadas quedaron fuera de peligro vital. Desde la Autoridad Marítima reiteraron la importancia de respetar la señalización y evitar ingresar al mar en sectores no aptos, además de recordar que las emergencias deben comunicarse de inmediato al número 137.

El operativo fue realizado de manera conjunta entre la Armada, salvavidas y el Departamento de Seguridad Ciudadana de La Serena.