Escándalo: le dio refugio a una mujer ucraniana y su marido la dejó por ella

ucrania.jpg Le dieron refugio a una joven y les costó el matrimonio.

"Al principio tenía mis reservas sobre recibir a un refugiado en nuestra casa, ¿quién no lo haría?. Estábamos trayendo a un extraño a nuestra casa para que viviera con nosotros", expuso Lorna en conversación con The Sun, asegurando que Tony era el más interesado. "Decidí que era lo correcto poner un techo sobre la cabeza de alguien y ayudarlo cuando lo necesitara", dijo, añadiendo que "así me pagó Sofía por darle un hogar".

Lorna, destruida emocionalmente afirmó que la ucraniana siempre puso la mirada sobre su marido, desde el principio, "y lo tomó" sin importarle el daño que causaba por los niños más pequeños. Dijo que todo lo que tenía "se ha puesto patas arriba en dos semanas". Y, muy dolida aún, aclaró que "no quiero que esto le pase a nadie más, porque ha sido devastador".