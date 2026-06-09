EE. UU. ataca a Irán tras el derribo de un helicóptero Apache en el estrecho de Ormuz

En una brusca escalada de las tensiones en Oriente Medio, Estados Unidos llevó a cabo ataques militares contra Irán este martes, en respuesta al derribo de un helicóptero Apache sobre el estratégico estrecho de Ormuz. La operación comenzó a las 17:00 EST (22:00 BST) y fue calificada por el Mando Central de EE. UU. (Centcom) como una "respuesta proporcional a una agresión iraní injustificada".

El incidente y el rescate

El presidente Donald Trump confirmó el suceso a través de su plataforma Truth Social, informando que el helicóptero, una aeronave AH-64 Apache de alta sofisticación, se encontraba patrullando la zona cuando fue alcanzada. A pesar de la gravedad del incidente, los dos pilotos a bordo fueron rescatados de forma segura en un operativo que duró aproximadamente dos horas.

El rescate fue realizado por un dron de superficie no tripulado operado por la Fuerza de Tarea 59 de la Quinta Flota estadounidense, una unidad especializada en el despliegue de sistemas autónomos para reforzar la seguridad marítima. Según informes militares, los soldados se encuentran en condición estable y sin lesiones.

Represalias estadounidenses

Como respuesta directa, el ejército de EE. UU. atacó varios sistemas de defensa y radar iraníes. La televisión estatal de Irán confirmó explosiones y actividad de defensa aérea en localidades costeras del golfo Pérsico como Bandar Abbas, Qeshm y Sirik. Se trata de la primera pérdida de un Apache estadounidense desde que se inició el actual conflicto con Irán.

Reacciones y tensión regional

Desde Teherán, la postura ha sido ambivalente. Mientras que la agencia de noticias Mehr indicó que el gobierno no se había atribuido la responsabilidad del derribo, otros funcionarios lanzaron advertencias. El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, afirmó que las fuerzas extranjeras corren un "riesgo constante" y sugirió que la mejor solución es que abandonen la región.

Por su parte, el negociador iraní Mohammad Baqer Qalibaf utilizó un tono más desafiante minutos antes de los comentarios de Trump, declarando en redes sociales: "Preferimos el lenguaje de la diplomacia, pero hablamos otros idiomas con mucha más fluidez".

Este nuevo cruce de hostilidades ocurre en un contexto de alta tensión regional, coincidiendo con ataques de las fuerzas israelíes en el sur del Líbano, lo que hace temer una expansión del conflicto a gran escala.