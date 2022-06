"Adicta a la cirugía estética": gastó una fortuna en euros para ser como un filtro de Instagram

Se trata de Chirelle Mcleish, una mujer de 33 años y profesional de la estética en Glasgow. Ella asegura que gastó hasta el momento unos 20.000 euros en cirugías para parecerse a un filtro y además está muy orgullosa con su resultado. "Siento que me veo mucho más bella desde que me hago retoques estéticos. Me considero adicta a la cirugía estética y no me da miedo reconocerlo", admitió.