El dueño tras el robo: "Pensamos poner rejas, pero por ahí capaz nos rompan la vidriera para entrar"

En charla con Tiempo de San Juan comentó que, a pesar de tener cámaras y alarma, al ladrón no le importó nada. Pero no solo eso, sino que él llegó más rápido que la Policía al lugar.

“ADT (empresa de cámaras de seguridad) avisó a la Policía a las 13:56 horas. Yo llegué a las 14:15 y no había nadie. A mí me avisó ADT también. Por lo que me dijo la empresa de seguridad ellos llamaron a la policía a las 13:56”, dijo el dueño.

Tras el primer robo sufrido en julio, el dueño tomó decisiones para tener más seguridad. “Tomamos medidas que no son baratas y llevan una inversión importante más allá de la puerta de vidrio que tuvimos que comprar, que también nos costó bastante cara. Estamos a un mes de cumplir un año y que te pase esto en 2 meses por ahí te dan gas de irte del lugar, ahora estamos pensando en poner rejas a la puerta, pero sino pueden entrar por ahí capaz un día nos rompan la vidriera para entrar, ya no sabemos ”.

Por último, el propietario expresó: “Me da bronca, es al único negocio de la zona que le roban”.

Desde la Policía no han dado a conocer si atraparon al ladrón, como así también si secuestraron algo de lo robado. El dueño estima que le robaron alrededor de 100.000 pesos en mercadería.

El video del último robo: