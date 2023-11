El debate: Milei reconoció que dolarizará la economía

Live Blog Post

Milei reconoció que dolarizará la economía

El candidato Unión por la Patria le hizo una serie de consultas directas a su adversario, quien reaccionó en forma airada y lo tildó de mentiroso. “El debate recién empieza, no te pongas agresivo”, contestó Massa.

“A mi no me vas a condicionar. Si te voy a decir que ustedes estuvieron mintiendo con los subsidios, Vos sos un mentiroso al asustar y engañar a la gente, con el boleto. Mentiste, y además nosotros queremos atacar la parte que tiene que ver con los impuestos. No vamos a tocar las tarifas porque antes vamos a permitir que la economía se recupere, tu problema es que nos reventaste los ingresos, cayeron 33%, que ya venían cayendo con Macri. Mirá la miseria que generaste. Voy a terminar con el BCRA, voy a terminar con la inflación que es la forma en la que nos roban a nosotros”, fue la respuesta de Milei.

Massa, insistió en consultarle con la misma formulación. “Por sí por no”, reiteró Massa, indagando en las propuestas del libertario.

Finalmente Milei reconoció algunas cuestiones, como que dolarizará la economía.