La escuela iglesiana que cerró sus puertas porque se quedó sin niños

once.jpg

La Fermín Rodríguez era una escuela primaria. Primero funcionó en una estructura de adobe y luego se mudó al nuevo edificio, que es el que hoy está abandonado. Tiene dos aulas, en una funcionaba primero, segundo y tercer grado y en la otra cuarto, quinto, sexto y séptimo. Los maestros dividían el pizarrón y les daban clases a los chicos. Los pibes también comían en la escuela y quienes pasaron por sus aulas aún recuerdan el olorcito de los guisos.

dos.jpg

Buena Esperanza vivió una época de apogeo. Jáchal era el lugar más al norte al que llegaba el ferrocarril con ganado vacuno. Antes de trasladar las vacas a Chile, tenían como último punto de engorde el distrito iglesiano, en donde se da la siembra de pasto con mucha facilidad. Cuando el menemismo desmanteló los ferrocarriles, lentamente los pobladores comenzaron a irse en busca de oportunidades laborales. Hoy resisten algunos campos sembrados, que trabajan obreros de Rodeo en su mayoría.

nueve.jpg

Son once los escalones que separan la calle principal de Buena Esperanza de las puertas de la ex Fermín Rodríguez. En donde alguna vez flameó una bandera argentina, queda solo la estructura sobre la cual se erigía el mástil. El patio no es muy grande pero atrás hay un enorme descampado. Allí los chicos improvisaban un potrero en el que jugaban al fútbol.

cuatro.jpg

Dicen los vecinos que apenas la escuela cerró sus puertas, desmantelaron el edificio. No hay sanitarios, los vidrios de las ventanas están todos rotos y algunas puertas también. Recortado por el marco de las ventanas, desde adentro se puede ver el soberbio paisaje de Buena Esperanza. Largas extensiones de pasto, un cielo de película y la impactante cordillera de fondo. Es San Juan. Es Iglesia. Es Buena Esperanza.

ocho.jpg

El silencio a veces puede ser abrumador. A cada paso que el intruso da, se escuchan los crujidos con inusual potencia. Aunque la escuela ya no funcione, sobre el edificio hay una enorme antena que brinda conexión 4G. La cronista revisó el celular, se reproduce un video random en WhatsApp. La soledad, el silencio y la interrupción por lo externo. Casi una metáfora de lo que pasó con Buena Esperanza. Una decisión tomada en el seno de Capital Federal vació a todo un pueblo.

tres.jpg

Recientemente el fotorreportero Lucas Poblete encaró un proyecto para rescatar la historia de la escuela que se quedó sin recreo. Tomó imágenes del edificio y le dio vida a los rincones del establecimiento con una niña que simuló ser alumna. Varios artistas de Latinoamérica se inspiraron en las tomas y conjugaron las imágenes con ilustraciones. El rescate de las ruinas llevó a muchos iglesianos a contar su experiencia en aquellas aulas que fueron su refugio durante la infancia.

Video escuela abandonada en Iglesia

Rita Carbajal fue alumna de la Fermín Rodríguez. Su madre todavía vive en Buena Esperanza. “Somos ocho hermanos, todas las mañanas me iba caminando a la escuela. La mayor parte de los chicos del pueblo se fue. Guardo muy lindos recuerdos, generalmente había dos maestros y también nos daban la comida”, detalló la mujer.

diez.jpg

Como Buena Esperanza se quedó sin niños, la Fermín Rodríguez cerró sus puertas. No hay negocios en la calle principal, tampoco lugares de servicio. Para ir a comprar comida, los vecinos tienen que ir hasta Angualasto. Por momentos, no parece que ese vergel esté en Iglesia. Es que no hay tanto viento, inusual para el departamento con la mejor potencia eólica de la provincia. Pero inmediatamente las montañas ponen en órbita al turista.

seis.jpg

Hay muchas ideas sobre lo que debería hacerse en ese edificio. Hay quienes dicen que podría renacer como centro turístico. Otros, hablan de una idea de la Iglesia Católica de hacer un centro de retiro espiritual para jóvenes. Por lo pronto, la mayor expectativa está puesta en el proyecto minero Josemaría, cuyo camino recorrerá las entrañas de Buena Esperanza.

abandoo.jpg

Nadie sabe que terminará pasando con esa estructura. Aún resisten los grafitis. Maxi y Mari y una relación con destino desconocido. Al igual que la Fermín Rodríguez, la escuela a la que pusieron candado porque Buena Esperanza se quedó sin gente.

FOTOS Y VIDEO: MARIANO MARTÍN