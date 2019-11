Preocupante informe sobre el aprendizaje de Matemáticas en San Juan: hubo cruce del Ministerio de Educación

En Matemática, los estudiantes del último año de secundaria de San Juan bajaron su rendimiento de forma preocupante en el último registro. Así lo refleja el informe regional “Radiografía de los aprendizajes de secundaria en Matemática en la región de Cuyo”, elaborado por el Observatorio Argentinos por la Educación a partir de los resultados de Matemática en las evaluaciones nacionales ONE 2013 y Aprender 2016 y 2017.

Según este estudio, San Juan bajó su performance respecto de sí misma: en 2013 los resultados satisfactorios en la materia de los alumnos sanjuaninos era del 26,7% y en 2017 registró un 22,1%, una disminución de 4,6 puntos. Desde el Ministerio de Educación salieron al cruce y aseguran que la provincia tiene un rendimiento con una caída similar al de Mendoza y que no acuerda con la lógica del informe realizado por el Observatorio.

Respecto de la media nacional, San Juan en 2013 estaba a 8,6 puntos por debajo y en 2017 se acrecentó la difencia a 9,1 puntos.

En Cuyo, San Juan tiene la peor performance, a 11,1 puntos por debajo de Mendoza y a 5,8 puntos por debajo de San Luis.

Si se leen los resultados de la educación de sector estatal, San Juan respecto a sí misma de 2013 a 2017 bajó el rendimiento 2,8 puntos y comparado con 2016 -cuando logró repuntar- el índice la diferencia es más grande, de 3,3 puntos. Mendoza también bajó pero San Juan quedó a más de 10 puntos de diferencia (17,9% sanjuanino versus 29,4% mendocino), mientras que San Luis mejoró en 2017 y superó a San Juan por 5 puntos. San Juan es la única provincia de la región que no alcanza el promedio nacional y está a 4,4 por ciento de distancia, lo que demuestra un deterioro en el rendimiento ya que en 2016 el índice sanjuanino superaba la media en el país por medio punto.

Respecto del sector privado, San Juan en 2017 se presenta 13 puntos por debajo de la media nacional que sólo San Luis alcanza en Cuyo. La performance sanjuanina de 2017 superó en un punto la de 2016 pero bajó 7,6 puntos respecto de 2013.



Desde Educación aseguran que el informe del Observatorio no menciona que la caída registrada entre ambos años (2013-2017) no se registra únicamente en San Juan, sino que sucede a nivel nacional. Además fueron más profundo e indicaron que no comparten la comparación que realiza el Observatorio ya que no se consideran variables tales como matrícula, promoción, repitencia como así también datos referidos al contexto económico y social de cada provincia.

Por otro lado, desde la cartera local remarcaron que a San Juan le ha ido muy bien en Lengua y que están enfocados en mejorar la performance en Matemática con distintas acciones.

Desigualdades

En Cuyo hay fuertes desigualdades de aprendizaje por nivel socioeconómico. Según los resultados de Aprender 2017, Mendoza es la única provincia de Cuyo que presenta niveles de desempeño por encima del promedio nacional, con un 33,2% de los estudiantes en los niveles satisfactorio y avanzado en Matemática (el promedio nacional es 31,2%). Los resultados desagregados por nivel socioeconómico muestran que los estudiantes de estratos bajos que obtienen buenos desempeños representan entre un cuarto y un tercio de los estudiantes de estratos altos que alcanzan esos desempeños (con variaciones entre provincias). Entre 2016 y 2017, los estudiantes de estrato alto de Mendoza y San Luis mejoraron más que sus compañeros de estrato bajo y medio; en San Juan, sin embargo, solo mejoraron los estudiantes de estrato bajo.

“Los resultados que corresponden a San Juan, sorprendentes y negativos, son reveladores de una intensa desigualdad educativa. Particularmente cuando se analizan según el nivel socioeconómico. En comparación con San Luis y especialmente con Mendoza, los hallazgos dejan posicionados a los estudiantes de San Juan como una población especialmente vulnerable en la construcción del conocimiento y en sus habilidades para los aprendizajes matemáticos”, explica Hilda Mabel Guevara, docente e investigadora de la Universidad Nacional de San Juan y de la Universidad Católica de Cuyo.

Entre 2013 y 2017 dos de las tres provincias vieron disminuir el porcentaje de alumnos que se ubican en los dos mejores niveles de desempeño en Matemática: Mendoza bajó 9 puntos porcentuales y San Juan 4,6. Mendoza no fue la única provincia del país con una variación de esta magnitud: entre 2013 y 2017 Entre Ríos (-9,7 puntos porcentuales), La Pampa (-9,0 puntos porcentuales), Santa Fe (-9,7 porcentuales) y Tierra del Fuego (-7,9 puntos porcentuales) disminuyeron una cantidad similar su porcentaje de estudiantes en los desempeños satisfactorio y avanzado).

Las variaciones entre 2016 y 2017 muestran que en el estrato alto dos de las tres provincias de la región obtienen variaciones positivas (en San Luis 10,3 puntos; en Mendoza 3,5 puntos). En San Juan se observa una baja de 9,1 puntos. En el estrato bajo las tres provincias de la región muestran mejoras, con un incremento más pronunciado en San Luis (4,5 puntos porcentuales). En el año 2017, en el estrato alto, ninguna provincia cuyana alcanza el porcentaje nacional de estudiantes en los mejores desempeños (55,4%). Las proporciones según provincia son: Mendoza (53,9%), San Juan (40,0%) y San Luis (51,8%). En el estrato medio solo Mendoza (31,3%) supera el dato nacional (29,4%). En el estrato bajo, Mendoza (17,8%) y San Luis (15,3%) muestran un porcentaje más elevado que el país (13,2%).

Datos por municipio



En San Juan, de acuerdo a los resultados de la prueba de matemática en Aprender 2017 hay tres municipios que se encuentran por encima del promedio provincial (22,1% de estudiantes en los desempeños satisfactorio y avanzado): Capital (30,5%), Rivadavia (26,1%) y Calingasta (24,1%). Entre los municipios con valores inferiores al promedio los resultados muestran que Iglesia, Valle Fértil y San Martín tienen los porcentajes más bajos de la provincia (0,0%, 7,4% y 7,7%, respectivamente).