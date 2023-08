Presentación de camperas: un ritual adolescente con baile, bengalas y público

Los pasos que dan los chicos hasta llegar a ponerse la campera son varios, entre los que se destacan la elección de la empresa que la confeccionará en base a un diseño que los mismos estudiantes idearon. La campera se va pagando en cuotas y la última se abona un día antes de que la empresa entregue la prenda. Cada campera es personalizada, es decir lleva el nombre o apodo del dueño.

Generalmente el penúltimo año los estudiantes comienzan a idear la campera de sus sueños. No es tarea sencilla ya que tienen que acordar colores y diseño. Los precios oscilan entre los $1.000 y los $1.300, dependiendo del material y la empresa. "No es fácil ponerse de acuerdo, pero hacemos una votación si no hay consenso”, explicó una de las estudiantes consultadas.

Apenas empieza el frío las empresas les entregan las camperas a los estudiantes, que tienen armada toda una puesta en escena para presentarla en sociedad. A los actos de presentación, que se hacen en las escuelas o en alguna plaza, van hasta los padres. Es un evento muy importante, en el que hubo meses de organización detrás de cada movimiento.

"Nosotros decidimos presentar la campera con baile y con maquillaje incluido”, contó Agustina en pleno estado de exaltación porque en minutos van a mostrarle a todos sus compañeros de escuela el modelo de campera que diseñaron.

Con la ansiedad a flor de piel, los chicos de la promoción Naturales salen al patio de la escuela. Nadie se quiere perder la presentación, que tiene entre la utilería un carrito de supermercado intervenido.

Luego de mostrar su destreza acrobática, los chicos finalizaron la performance mostrando la bandera que armaron. Los aplausos no tardaron en llegar y los padres no se perdieron nada. Hubo hasta videos y sesiones de fotos pagadas para atesorar todo y para subirlo a las redes sociales.

Lo primero que compartieron los egresados fue un distintivo. En los ’70, los estudiantes del último año del secundario se hacían un distintivo, generalmente con algún dibujo de un animal, con el logo de la escuela y el nombre del egresado. Estos artículos se han transformado en un producto de culto que se vende en Mercado Libre y en otro tipo de páginas webs.

Desde fines de la década del ’90 hasta mediados del 2000 los chicos a punto de egresar se hacían un buzo polar. Primero eran camperas lisas, con el nombre en un lateral. Luego empezaron a tornarse más coloridas hasta convertirse en la campera que tienen los chicos en la actualidad. No es raro ver a los adolescentes en el primer año de la facultad con la campera de egreso de la secundaria.

En algunos departamentos alejados, las autoridades municipales participan en los actos de presentación. En Valle Fértil tienen pensando establecer el apoyo a las presentaciones de las camperas por ordenanza.

Más allá de lo colorido y simpático que pueda resultar la presentación de las camperas, en los últimos tiempos se registraron algunos desmanes que llevaron a las autoridades escolares a manifestarse preocupados por la situación. El problema es que en la calle los chicos se tornan casi incontrolables. Cortan el tránsito, la policía los tiene que custodiar, van a otras escuelas y se les suma gente que no tiene nada que ver.

Como sucede con las tendencias en el ámbito adolescente, la presentación de camperas es una moda, que seguramente irá mutando hasta transformarse un rito más grande aún.

Presentación solidaria

Muchos no entendían que pasaba en el Colegio Don Bosco cuando entró la autobomba de los Bomberos Municipales de Santa Lucía con las sirenas encendidas al patio. Pero al ver que los chicos de los dos sextos se subían se dieron cuenta de que era una fiesta, y una especialmente solidaria.

Es que los más grandes de la secundaria, que se despiden del colegio este año, hicieron la presentación de la campera de la promoción con una entrada triunfal. Convocaron a los Bomberos Municipales de Santa Lucía y, a cambio de la donación de herramientas de trabajo, usaron la movilidad para hacer todo el ruido posible.

Los 45 adolescentes que componen los dos cursos recolectaron pilas, cuerdas, 8 linternas y 4 palas que donaron a la institución. Es la primera vez que un grupo tiene una iniciativa como está y contaron con el apoyo de los directivos, quienes le pidieron a los bomberos que se quedarán un poco más para que los más chicos tuvieran la posibilidad de conocer el trabajo de los voluntarios y también, por qué no, darse una vueltita por el patio en la autobomba.