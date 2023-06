Semana 2: Casi nunca estuvimos en guerra, esto es lo más parecido

Por lo que se ve, los enfermos por coronavirus en todo el mundo no andan avergonzados y ocultándose vaya a saber de qué. Les asiste el derecho a la intimidad, por supuesto, lo que no implica que si lo desean puedan compartir su situación con el resto. Se vio a celebridades que, como en toda sociedad civilizada, expusieron su situación sin gesto pecaminoso en absoluto: al príncipe Carlos no se le cayó la corona por comunicar que es poseedor del virus, a Tom Hanks ni siquiera se le borró la actitud, a Dybala y Oriana no se les fue el pulgar hacia arriba, a Boris Johnson no se le cayeron las acciones políticas más de lo que se le derrumbaron por su desprecio previo.