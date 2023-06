Escribe Monseñor Lozano: `¿Qué ves cuando me ves?´

Seguimos sosteniendo que "no todo lo que reluce es oro”, y sin embargo ilusamente buscamos felicidad en una marca de ropa, de zapatillas o un modelo de celular, cuando no de moto o auto.

Pero volvamos nuestra mirada sobre la gente. Te propongo imaginar o recordar fotos de los diarios o revistas de las últimas semanas. ¿Te ayudo un poco? Niños en ciudad bombardeada, movilizaciones en Venezuela, Fiesta del 25 de mayo, algún artista de TV, gente durmiendo en la calle, jugadores de futbol, migrantes, políticos, el Papa…

¿Qué vemos? ¿La misma dignidad? ¿Igualdad de oportunidades? ¿Equidad económica? ¿Acceso a los derechos elementales?

Como si Francisco hubiera estado ante las mismas imágenes que nosotros, nos dice que "deberían exasperarnos las enormes inequidades que existen entre nosotros, porque seguimos tolerando que unos se consideren más dignos que otros, (…) como si hubieran nacido con mayores derechos” (LS 90).

"¿Qué ves cuando me ves?” ¡Qué pregunta! Como dice otra canción: "Yo soy lo que soy no soy lo que ves”, "Somos tan distintos e iguales, todos somos uno con los demás”.

Francisco nos da una pista para una respuesta bien concreta y sin vueltas: "si ves en el otro a tu hermano nadie puede quedar excluido”. Y es así. Mientras que una parte de la humanidad, o de la sociedad, o de mi barrio no sean mirados como hermanos (que lo son realmente) es difícil pensar en una sociedad más justa.

Si no hay justicia, tampoco habrá paz social, la cual no se pierde o vulnera únicamente cuando hay enfrentamientos violentos en la calle.

Cuando muchos niños no se nutren adecuadamente, están descalzos y no van a la escuela, viven hacinados y están en riesgo de ser abusados, no hay paz social; tampoco con jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni buscan hacerlo, cuando son usados por las mafias narcos como soldaditos o mulas; cuando campesinos o indígenas son expulsados de sus tierras; no hay paz social. Hace un par de semanas escribí en esta columna dominical que la droga empezó a ir a la escuela y tiene asistencia perfecta. Unos docentes me hicieron llegar su reflexión por medio de un sacerdote para agregar que también tiene asistencia perfecta el abandono de los padres, la práctica sexual a temprana edad, el poco valor de la vida (propia y ajena). ¡Cuánta violencia!

Muchas veces nos preguntamos "¿qué puedo hacer yo?”. En realidad mucho. Empecemos por "cambiar la mirada” para poder también transformar el corazón. Veamos hermanos en cada persona. Veamos derechos que me muestran deberes, obligaciones.

Vos podés crecer en generosidad. Este sábado 10 y domingo 11 de junio se realiza la Colecta Nacional de Caritas. Una excelente oportunidad. Y si leíste hasta aquí me atrevo a darte algunos ejemplos para ser concreto.

Si vivís en una casa en la cual no filtra agua cuando llueve, que tiene agua potable, y cloacas, pensá en tus hermanos que no. Si tenés cómo calentarla ahora que empieza a hacer tanto frío, pensá en tus hermanos que no. Si tus hijos y nietos van a la escuela o a la facultad, pensá en otros que no, y que también "son tuyos, nuestros”.

Si en tu familia tienen trabajo, pensá en tantos que no, o no tienen un sueldo digno.

Si tus riquezas crecieron en un año por encima de la inflación, compartí con los que no llegan muchas veces a fin de mes.

Si te enriqueciste de modo fraudulento por medio de la coima o la corrupción, y llegaste hasta estos renglones del texto, devolvé lo que robaste.

Te recuerdo el lema de la Colecta de este año: "Si ves en el otro a tu hermano nadie puede quedar excluido”.

Jesús enseñó: "No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los consumen, y los ladrones perforan las paredes y los roban. Acumulen, en cambio, tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni

herrumbre que los consuma, ni ladrones que perforen y roben. Allí donde esté tu tesoro, estará también tu corazón”. (Mt 6, 19-21)

Y la carta de San Juan es bien elocuente: "Si alguien vive en la abundancia y viendo a su hermano en la necesidad, le cierra su corazón, ¿cómo permanecerá en el amor de Dios?” (I Jn. 3, 17).

Con el dinero recaudado se sostienen diversos emprendimientos en todo el país. En San Juan se ayuda en dos Áreas: Educación, y Economía Social y Solidaria.

En el Área educación se compran materiales didácticos, libros para clases de apoyo escolar y se promueven merenderos. En Economía Social se acompaña el trabajo de micro emprendimientos de promoción laboral en tejidos, panificación, muñequería, servicios de lunch, etc.

También se puede colaborar llamando al 0810-222-74287 o ingresando al sitio: www.caritas.org.ar

El próximo martes 13 de junio se cumple un nuevo aniversario de la Fundación de San Juan. Pidamos a Dios que nos ayude a vernos como hermanos.

El sábado 17 de junio (en la celebración de la Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo), viviremos un momento muy importante y significativo para la Iglesia en San Juan de Cuyo. Nuestro actual Arzobispo monseñor Alfonso Delgado, en el comienzo de la misa me entregará el báculo (el bastón que utilizamos los obispos) y la sede para presidir la Celebración, quedando en ese momento a cargo de la Diócesis como nuevo Arzobispo. Te invito a participar a las 16 hs del sábado en la puerta de la Catedral, y a sumarte en la oración. Demos gracias a Dios por estos años de servicio a la Arquidiócesis de San Juan y a la Región de Cuyo de mi hermano Alfonso.