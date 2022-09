Uñac se reunió con la Coviar y para debatir sobre el proyecto de ley de alcoholemia 0

Tarifas Subsidios a la luz y al gas: ¿qué pasa si no te inscribiste?

“Es un clásico en la Argentina tocar los temas de forma parcial y no en su integralidad”, sostuvo el gobernador Sergio Uñac, antes de explicar que “el problema de los accidentes de tránsito y el alcohol al volante se los trata de forma aislada y no como un problema integral que requiere consensos y políticas públicas que aborden la educación, la prevención y las sanciones”.

De la reunión con el gobernador Uñac participaron el ministro de Producción y Desarrollo Económico de San Juan, Ariel Lucero, y su equipo técnico, miembros del Directorio de COVIAR con Gustavo Samper, presidente de la Cámara Vitivinícola de San Juan, y José Molina, presidente de la Cámara de Productores Vitícolas de San Juan, Sergio Villanueva, director ejecutivo del Fondo Vitivinícola, y Nicolás Vicchi, subgerente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (AVOVI).

Desde la Coviar insisten en que la tolerancia 0 no solo es ilegal y técnicamente impracticable, sino que además "no es la solución frente al problema creciente de los accidentes de tránsito en la Argentina". Insistir en medidas aisladas tiene un fuerte impacto sobre los hábitos saludables de los argentinos, su salud, y atenta no solo contra la industria vitivinícola sino también contra el sector gastronómico y el enoturismo de una actividad productiva hoy presente en 18 provincias argentinas.

“Estamos muy preocupados por el impacto de una modificación en la Ley Nacional de Tránsito que baje de 0.5 a 0 la tolerancia de alcohol para conducir. Porque las estadísticas y estudios muestran que no es la solución y sí genera un enorme impacto para el sector”, le dijo Gustavo Samper al gobernador Uñac.