martes 9 de septiembre 2025

Mercado cambiario

Tras el cimbronazo del lunes, cómo está cotizando el dólar en los bancos de San Juan

Luego de la vorágine que registró la moneda estadounidense este lunes post elecciones en Buenos Aires, así está cotizando el dólar blue y los bancarios en San Juan.

Por Mariela Pérez
dolar.png

Luego de un inicio de semana complejo tras el resultado de las elecciones en Buenos Aires, la victoria del peronismo y la derrota de La Libertad Avanza y su impacto de lleno en la economía, la cotización del dólar de este martes 9 de septiembre presenta varias variaciones, dependiendo de la entidad bancaria y del precio que se ofrece por fuera, considerado "dólar blue".

En San Juan el dólar blue cerró este lunes en $1.440 para la venta y $1.340 para la compra. Iniciando la jornada del martes, los valores se mantienen, conforme semana el portal Dólar San Juan. Mientras tanto, en distintos grupos de compra y venta de divisa, la moneda estadounidense ronda entre los $1.360 y $1.420 la compra y venta, definiendo el valor final conforme el comprador y vendedor.

image

Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también tienen sus propias cotizaciones para el dólar, dependiendo el valor de cada banco.

Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco

  • Banco Nación - venta $1.365 / compra $1.425
  • Banco Supervielle - venta $1.349 / compra $1.389
  • Banco BBVA - venta $1.380 / compra $1.430
  • Banco Columbia - venta $1.395 / compra $1.430
  • Banco Santander - venta $1.385 / compra $1.435
  • Banco ICBC - venta $1.375 / compra $1.437
  • Banco Galicia - venta $1.390 / compra $1.440
  • Banco Macro - venta $1.380 / compra $1.440
  • Banco de San Juan - venta $1.380 / compra $1.430

(Cotizaciones del sitio dolarito.ar)

