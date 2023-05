Tarifa eléctrica: si quitan los subsidios 30% de usuarios sanjuaninos tendrá aumentos

La secretaría de Energía de la Nación, Flavia Royón, lo confirmo hace una semana en un encuentro sobre el sector energético de IDEA en Neuquén. En el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) no han recibido comunicación oficial esta semana, y no harán declaraciones hasta que eso suceda. Pero medios nacionales hablan de que esa medida causará aumentos de hasta el 80% en las facturas, por lo que esos usuarios deberán preparar el bolsillo.

En el EPRE sí informaron que se ha ordenado a las Distribuidoras Energía San Juan y DECSA comunicar a todos los suministros “Nivel 1 – Mayores Ingresos” que no hayan completado el formulario del registro de acceso a los subsidios nacionales (RASE), “que deberán hacerlo a la brevedad”. Las distribuidoras deben enviar una nota con ese aviso en la próxima factura, indicando que, en caso de no hacerlo, perderán los subsidios a la energía que dispone la Nación. “El registro puede completarse accediendo por internet al sitio de la Secretaría de Energía, o personalmente en la Distribuidora o en el EPRE”, comunicaron desde el EPRE. Y aclararon que no es necesario que los usuarios que ya han completado el formulario vuelvan a hacerlo.

Quita gradual de los subsidios

Esta medida se trata de la quita gradual de subsidios para el segmento Nivel 1 que se inició en el último trimestre del año pasado pero que aún quedaba con un porcentaje de tarifa subsidiaria de alrededor del 40% en las boletas de la luz. Al concretarse esa medida, impactará en casi 74.000 usuarios sanjuaninos del Nivel 1, el 30% del total que hay en la provincia, que son 241.481 según datos oficiales. A nivel nacional son 5.385.201 los usuarios incluidos en el Nivel 1 de mayores ingresos.

Se espera que los nuevos cuadros tarifarios sean publicados en los próximos días, y aunque aún no fue especificado, es posible que la quita de subsidios afecte también a usuarios de ingresos medios “Nivel 3”, en caso de que superen el tope de consumo previsto para ese segmento, que es de 400 kW, tal como se informó cuando se comenzó a aplicar la segmentación de tarifas. En San Juan son 38.205 los usuarios de Nivel 3.

La Secretaría de Energía venía aplicando la quita de subsidios en etapas, pero en febrero se detuvo. Vio que muchos hogares no se habían inscripto en el registro de subsidios y, por eso, estaban en el padrón como N1, es decir, hogares de alto poder adquisitivo. En todo el país, el gobierno ordeno a los entes reguladores y distribuidoras salir a buscar a jubilados y otros hogares de ingresos medios y bajos que no se habían anotado. Muchos usuarios no se anotaron pensando que van a poder pagar la factura, porque están confundidos o no saben hacerlo, o porque no quieren que se les prohíba la compra del “dólar ahorro”, uno de los requisitos para pedir conservar el subsidio.