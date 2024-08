¿Se va o no Makro y qué pasa con los empleados sanjuaninos?

Según publicó Infobae, "aunque la oficina de la empresa en Buenos Aires niega la venta, se han confirmado contactos con actores del negocio mayorista y cadenas de supermercados, debido a la caída en el consumo que afecta a todos los sectores. Según publicó la agencia Noticias Argentina (NA), la cadena mayorista, controlada por el grupo neerlandés SHV Holding, otorgó un mandato de venta al Banco Santander e inició negociaciones con posibles compradores, incluidas empresas competidoras. La operación en Argentina se tasó en unos USD 200 millones".

Moral aseguró este lunes en diálogo con radio Estación Claridad, que se pusieron en contacto con la empresa en la sucursal local de Makro, donde el SEC tiene dos delegados. "Me dicen que se han comunicado inclusive entre las sucursales, que es lo normal en ese tipo de casos, y desde el Makro lo que comunican es que en realidad no es cierto, que es una noticia falsa, que ha salido a través de un diario y el resto de la comunidad periodística, por decirlo de alguna manera, ha replicado la misma noticia".

La gremialista valoró que si bien no tienen información al respecto, quizá pueda ocurrir que se haya decidido un cambio de dueños, pero que ya pasó en San Juan, como el caso de Clorox, y no tuvo repercusión en la situación de sus empleados.

En el caso de Makro hay entre 75 y 80 personas trabajando en relación directa, afirmó Moral. Sobre los antecedentes de la empresa, expresó que "con Makro hemos tenido algunos inconvenientes en una época por hostigamiento, por persecución, pero no inconvenientes al momento de pagar, al momento de entregar los uniformes. No hemos tenido otra clase de problemas. Hemos ido varias veces a la subsecretaría, han ido cambiando de gerente y siempre que viene un nuevo gerente o gerenta con otro ímpetu, con otra forma de trabajo". Agregó que "por ahí hemos tenido que accionar porque no le comunican las vacaciones con el tiempo suficiente, que son 45 días, 70 días, por anticipación, para que se puedan organizar. Hemos tenido algunos inconvenientes, pero en general no. En general es buen empleador, podríamos decir".

Moral sostuvo sobre esta idea de la "noticia falsa" que "en otras sucursales del país a los trabajadores les han dicho lo mismo. Me han pasado inclusive mensajes de esas personas con la respuesta y así todas, hasta ahora, hablan de la misma respuesta".

La gremialista se mostró prudente e incluso dijo que puede ser que la noticia sea cierta, pero que los gerentes la estén negando para no generar preocupación o pánico en los trabajadores.

"De todas maneras, nos vamos a acercar. Siempre lo hacemos cuando ocurre algo así. O vamos a la subsecretaría. Y como en este caso hay una negativa de que vaya a suceder algo, vamos a hacer algo más tranquilo y nos vamos a, de todas formas, acercar al supermercado para hablar con los trabajadores y de esa manera también llevar cierta tranquilidad, hablar con la gerente", afirmó Moral.

Decepción por el no regreso de Falabella

"No, no nos había llegado absolutamente nada. Nos llamó la atención cuando Hermes hizo ese comentario, nos pusimos en contacto con él y dice que él había estado en Mendoza y alguien le había comentado eso", dijo Moral sobre el comentario del presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, Hermes Rodríguez, sobre el regreso de la popular tienda que se fue del país en abril de 2021.

Falabella se encargó de desmentir la noticia que circuló también en varios medios nacionales y en San Juan fue replicada por Rodríguez. Desde el grupo chileno, confirmaron que no hay planes de abrir nuevas sucursales en Argentina, y que su presencia en el país se limita a su participación a través de la marca Sodimac. En diálogo con el medio La Nación, expresaron desde la empresa que: "La compañía ya participa en la Argentina a través de Sodimac, y no está dentro de sus planes abrir nuevos negocios".

"Por supuesto que creo que como compradora, la verdad que me desilusionó esa noticia. Falabella, otra empresa con la cual no teníamos inconvenientes. Así, igual como estamos hablando del Makro, como hablamos de estas grandes empresas. Habían algunos inconvenientes pero eran de otro tipo, no por fecha de pago, no por vacaciones", comentó Moral.