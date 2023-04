¿Se suspende la ley de alquileres? Los inquilinos temen subas desmedidas

A tres años de su sanción, la Ley de Alquileres sigue levantando polvareda. Ahora, un par de intenciones políticas de derogar o suspender la norma -por parte de Juntos por Cambio, por un lado, y del legislador Julio Cobos por otro- puso sobre el tapete una vez más la discusión sobre un tema muy sensible en la sociedad como es el alquiler. En San Juan, la cámara que nuclea a los inquilinos no quieren que la ley se derogue porque significaría volver al régimen anterior, con contratos por dos años y actualizaciones del canon cada seis meses.

En efecto, la Ley de Alquileres establece una suba anual basada en la variación de la inflación que mide el INDEC y la de los salarios que establece el RIPTE. Así, los inquilinos que hayan firmado en abril del año pasado tendrán un aumento de alrededor del 92% a partir de abril.

Bazán destacó otros puntos que afectarían al inquilino si la actual ley desaparece: los contratos volverían a hacerse con vigencia a dos años en lugar de tres como es ahora, y las actualizaciones serian cada seis meses, en lugar de una vez por año. Además, dijo que la comisión inmobiliaria también habría que pagarla cada dos años en vez de cada tres, y que los depósitos de garantía al terminar el contrato ya no se devolverán en forma actualizada como indica hoy la legislación. “También están los arreglos en la vivienda, y las expensas extraordinarias que terminarían a cargo de los inquilinos”, agregó.

Para Bazán, antes de tomar una medida extrema como sería la de suspender o derogar la Ley de Alquileres, el Estado debería controlar la inflación, que se difundan más los alcances de la norma, que se pesifique la vivienda, se ponga un impuesto a la vivienda ociosa y se controle al mercado y las inmobiliarias, entre otros.

“El problema es que los sectores más pudientes de la Argentina especulan para que la demanda supere la oferta y se produzcan este tipo de locuras”, dijo Bazán al citar algunas cifras que manejan en la entidad. Por ejemplo, que en San Juan entre 2010 y 2022 creció en 136 mil habitantes la población, y que en ese lapso se construyeron 76 mil viviendas nuevas, contando lo privado y lo público. “En 12 años se construyó una vivienda cada dos personas. El problema no es que no haya oferta para alquilar, sino que las que hay están vacías por la especulación de los propietarios”, indicó.

Que dicen desde las inmobiliarias

Las entidades que hacen de nexo entre los propietarios y los inquilinos tienen opiniones divididas respecto a la derogación de la ley, pero en el fondo admiten que van por los puntos más sensibles como son achicar la duración de los contratos, y por actualizaciones del canon más seguidas.

El presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de San Juan, Pablo Domínguez dio que “no creemos que se deba suspender ni derogar. Desde que surgió esta Ley 27.551 nos manifestamos en la postura de modificarla. A nuestro entender, suspender o derogar seria empeorar la situación del mercado actual”. Agregó que hay puntos “positivos que deben seguir” como el depósito de garantía o el domicilio electrónico, pero dijo que lo que se debe cambiar es justamente es lo que rechazan los inquilinos, que el contrato baje de 3 a 2 años como era antes, y con actualizaciones semestrales. “Para que el inquilino no reciba un aumento tremendo una vez al año”, indicó.

Por su parte, Mauricio Turell, desde la Cámara de Construcción e Inmobiliaria, que nuclea otra porción grande del mercado inmobiliario provincial, dijo que están de acuerdo en derogar la ley para destrabar el problema de escasez de oferta. “Se van a reactivar las inversiones inmobiliarias que están frenadas. Hay gente que le interesa invertir en ladrillos, pero con la inflación actual, le gustaría que la actualización del alquiler sea semestral, y con contratos a dos años y o a tres”, opinó. En ambas entidades señalaron que están de acuerdo en conservar el índice actual de actualización de alquileres.

Las iniciativas para derogarla

La Ley de Alquileres fue aprobada en el año 2019, primero en Diputados y luego en 2020 en el Senado, y siempre generó gran polémica. A fines de marzo último, el diputado bonaerense de Juntos por el Cambio, Daniel Lipovetzky, se sumó al pedido de la titular del PRO, Patricia Bullrich, de derogarla. “La ley hoy funciona, y cuando algo no funciona hay que cambiarlo. Fue pensada para una economía creciente, con una inflación mínima y con un país estable. Hoy no se puede alquilar, pero tampoco comer ni vestirse. La inflación está en los niveles más altos de los últimos 30 años y no hay salario que aguante”, señaló en declaraciones al diario Infobae.

Otro miembro de la oposición que hizo el mismo planteo de derogar la ley y volver al régimen anterior es el diputado por la UCR Julio Cobos, que presentó un proyecto para hacerlo, bajo argumentos similares a los del PRO. A su vez, consideró que, si se deroga la Ley de alquileres, la dirigencia va a tener "un tiempo prudencial" para que "se nos ilumine la imaginación" y encontrar, con el escenario macro-económico actual, alguna alternativa o solución viable.