San Juan y Mendoza tienen una reunión clave por las retenciones al vino ¿qué puede pasar?

El sector vitivinícola insistió que el costo fiscal de la medida es de alrededor de 60 o 70 millones de dólares y que es cifra a la Nación no le mueve la aguja, pero para los exportadores es muy importante y les hace mella en la competitividad. Dicen que a diferencia de la soja o los granos, que no tiene valor agregado, el vino tiene el 60% de su valor en insumos tales como botella, etiquetas y corchos. Y que la retención se aplica sobre todos ellos. Además, muchos de esos insumos son importados y ya pagan el impuesto PAIS que subió más del doble, del 7,5% al 17,5%.

El escenario

Lo deseable sería que las retenciones bajen al cero por ciento, como tenían todos los productos vitivinícolas. Pero esa medida la fijó dos meses antes de la elección presidencial el entonces ministro de Economía y candidato, Sergio Massa. Antes de eso, la vitivinicultura pagaba derechos de exportación del 4,5%.

En realidad, lo que ha hecho el DNU de Milei es indicar que se quiere establecer una retención para el sector del 8%, lo que significa un aumento del 90% sobre la alícuota histórica del 4,5%.

Pero además la aplicación de la retención de Milei aún no está vigente, porque al ser una disposición tributaria no tendrá vigencia hasta tanto el Congreso refrende o no el DNU.

La delegación cuyana además viaja al encuentro sabiendo que las autoridades nacionales están mirando que en el corto tiempo en que las retenciones estuvieron en cero tampoco hubo impacto, porque las exportaciones no aumentaron como se preveía.

Por lo tanto, hay un final abierto respecto a las gestiones que puedan llevar adelante en la Nación las provincias vitivinícolas. Algunos lo ven difícil que puedan retrotraerse a cero como ocurre con otras economías regionales. Sin embargo, van a tratar de persuadir a las autoridades nacionales.