Para bolsillos: cuánto cuesta un día de pileta en los campings municipales de San Juan

El costo de la entrada depende de la edad de la persona que ingrese. Así, por ejemplo, los menores de 5 años no pagan, al igual que las personas con discapacidad, jubilados y pensionados. De los 6 a los 15 años el valor de la entrada es de $200, mientras que los mayores de 16 años deben pagar $500. Un detalle no menor es que está prohibido el ingreso al camping de mascotas, como también llevar bebidas alcohólicas y equipos de músicas. Además, es obligatorio contar con la revisión médica antes de entrar a la pileta.

322205548_1256589681568025_9213976457976141160_n.jpg

Otra opción dentro del Gran San Juan es el Camping de Rivadavia, en Ruta Provincial 12, pasando la Quebrada de Zonda. El espacio no solo ofrece la opción pileta, sino también aquellos que quieran vivir una aventura al aire libre pueden acampar. El ingreso es de lunes a domingo de 9 a 22 horas.

El valor de la entrada varía del día, la edad de las personas y si van a hacer uso de la pileta o si van a acampar. De lunes a viernes los menores de 6 años, personas con discapacidad y jubilados no pagan, los menores de 7 a 15 años deben abonar $200 y los mayores de 15 años $400. Para los fines de semana y feriados, los menores de 7 a 15 años pagan $300, y los mayores de 15 años pagan $600. Lo positivo es que se hacen precios especiales para grupos familiares.

Si la idea es acampar, el valor del día es de $200 por carpas y de $400 para motor home, trailers y casa rodante.

320665499_465672265748739_1056752096690845273_n.jpg

También inició la temporada de verano en el camping municipal de Ullum, por Valentín Ruiz S/N, Villa Ibáñez. El horario de ingreso es de 7:30 a 00 horas, por lo que es una buena propuesta si la idea es tomarse un día completo para disfrutar. La pileta está habilitada solo de viernes a domingo de 14:30 a 20 horas.

Para ingresar los residentes, que deben presentar DNI, deben abonar $150; mientras que los no residentes deben pagar $300. La entrada es general, sin distinguir edades del grupo familiar. Además, ofrece la opción de acampar, abonando $500 por cada carpa, motor home o casa rodante. Un detalle no menor es que la permanencia dentro del camping en caso de no estar acampando es hasta la 1 de la madrugada.

321307337_747858372856994_7033929421643620452_n.jpg

Otra de las propuestas es disfrutar del complejo municipal de Angaco, que se encuentra habilitado desde el primero de enero de este año para todas las familias angaqueras como aquellas que busquen un lugar fuera del Gran San Juan.

El espacio ubicado en RN Eva Perón y Plumerillo funciona de 9 a 21 horas, sábados, domingos y feriados. El costo es de $200, entrada general.

321810013_689921652723252_68462126356748474_n.jpg

San Martín también cuenta con un espacio donde pasar las tardes de calor. Se trata del camping municipal que se encuentra en calle Rawson esquina Picón no solo tiene la opción pileta, sino que además cuenta con más de 40 parrilleros y espacio para poder acampar.

El valor de la entrada para residentes del departamento, quienes deben presentar DNI, es de $300 si no hacen uso de la pileta, y $400 para piletear. Para visitantes no residentes el costo es de $600 si no se ingresa a la pileta, y de $1000 con derecho al uso del natatorio. Los jubilados pagan una entrada general de $200 si es oriundo de San Martín, y $500 si es no residente. Los menores de 8 años no pagan.