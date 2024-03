Los sindicatos docentes tomaron una decisión sobre el 15% de suba con bono de $50.000 e Incentivo

Luego de varias horas de negociaciones, el ministro de Hacienda Roberto Gutiérrez explicó la nueva oferta, que expuso ante los secretarios Generales, Patricia Quiroga (UDAP), Karina Navarro (UDA) y Daniel Quiroga (AMET). "Es una propuesta muy similar a la de febrero", afirmó. Acto seguido, especificó: "Es un 15% de aumento respecto a enero, lo que concreta un 30%. Un bono no remunerativo de 50.000 pesos. Y mantenemos el fondo Fonid y Conectividad para este mes".

El funcionario orreguista había resaltado que la propuesta "ellos la van a llevar a sus bases" y que el Estado sanjuanino ha "puesto todo el esfuerzo que puede hacer la provincia". También comentó que "esperemos que sea recepcionada positivamente. Se conversa mucho. Yo expreso cuál es la situación de la provincia. Estamos sufriendo las consecuencias de la inflación. La inflación está bajando. La idea es no gastar más de lo que se recauda. La baja de la actividad nos pega fuerte. Esperamos que la actividad de vaya recuperando".

No obstante, no hubo un buen recibimiento de parte de los sindicatos. En las últimas horas del jueves, UDAP -el gremio mayoritario- definió en plenario no arrancar las clases en protesta por la insatisfactoria propuesta gubernamental. Se sumó a UDA y AMET, que habían comunicado su adhesión al paro nacional docente horas antes.

Hay un contrapunto. Para el ministro, el inicio de clases el 4 de marzo debiera estar garantizado porque "estamos en paritarias. No se pueden hacer medidas de fuerza". Aceptó que "el lunes hay paro nacional", pero justamente "al ser una medida nacional, lo va a dirimir la Subsecretaría de Trabajo. Ellos van a definir la calidad de la medida de fuerza".

Del lado de la mesa sindical, Patricia Quiroga fue contundente: "UDAP ha rechazado el aumento, pero vamos al plenario. Queremos recuperar lo que hemos perdido en nuestro salario". Por su parte, Daniel Quiroga confirmó que AMET irá al paro: "Es una medida de fuerza nacional que está amparada. Lo maneja el Ministerio de Trabajo de la Nación. Está informado". En ese mismo sentido, habló Karina Navarro y pidió la "unidad de todos los sindicatos". Precisamente, señaló: "El problema es de todos, todos somos docentes" y ahondó: "Estas partidas nacionales afectan a todos los docentes. Hemos pedido al Gobierno provincial medidas judiciales para reclamar por los fondos nacionales".