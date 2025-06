La fábrica de paneles solares de San Juan, además de un hito energético será una usina laboral, ¿cómo tomarán los empleados?

Las primeras producciones dependen de algunos pasos previos que tienen plazo estimativo. Las pruebas se harán durante septiembre u octubre. Y la meta es empezar a producir en noviembre o diciembre, lo que será todo un evento. Las fechas están supeditadas a cómo se maneje Aduana. Así lo explicó a TIEMPO DE SAN JUAN el presidente de EPSE, Lucas Estrada.

La fábrica tiene una capacidad máxima de producción de 800.000 paneles por año, lo que equivale a aproximadamente 2.200 paneles por día, que son aproximadamente 730 paneles por turno. Estrada aclaró que "vamos a comenzar con un solo turno de 8 horas, vamos a poner en marcha la línea con un turno y después vamos a ir sumando turnos a medida que vamos incorporando a la gente y que vamos cumpliendo los objetivos dentro de la curva de aprendizaje del proyecto".

Sobre la cantidad de mano de obra, sostuvo que "al principio se requerirán unas 27 personas, entre personal, operarios, ingenieros, administrativos, pero después a medida que vamos sumando turnos vamos sumando personal".

Además, informó que "los primeros operarios son los que van a capacitarse con el tecnólogo en el sitio y esos son los encargados luego de capacitar al resto de la gente".

Estrada dijo que algunos roles ya tienen cubiertos por personal idóneo: "los más importantes ya están. Cuando llegue la laminadora y empecemos con las pruebas en el lugar, ahí sí vamos a tomar el resto de los operarios.Es decir, lo que tenemos son los ingenieros y los jefes de cada proceso y después vamos a ir incorporando operarios a medida que nos requiera el tecnólogo que en su contrato está la capacitación de la gente".

El presidente de EPSE dijo que los empleados de la fábrica de paneles solares podrán ser hombres y mujeres de cualquier edad. "No hay ningún tipo de restricción respecto de hombre o mujer o edad. Sí, por supuesto, hay puestos que tienen restricciones de capacidad y experiencia, y otros que no. Por ejemplo, el que coloca el flim de EVA, que es un polímero sobre el vidrio, es un puesto que no tiene ningún tipo de requerimiento. Ahora, el que opera el laminador o el que opera la stringer, eso sí tiene restricciones, porque son personas que van a estar operando un equipo y tienen que entender de automatización, de procesos electrónicos, etc".

La convocatoria a trabajadores de la fábrica la hará EPSE no antes de septiembre. No se recibirán consultas ni currículums antes. De hecho, hay mucha cautela al respecto en la empresa estatal porque no se conocen bien los plazos de que empiece a estar operativa la línea de producción, porque hay cuestiones que dependen de otros organismos.

"En realidad, nosotros somos muy cautos en eso porque en los procesos de importación, si bien ahora hay más celeridad, siempre puede haber algún traspié, tratamos de ser muy conservadores para no generar falsas expectativas", recalcó Estrada.

La cantidad total prevista de trabajadores con tres turnos funcionando es de cerca de 75 personas. Si todo sale como se espera, la fábrica podrá estar operando a pleno para principios de 2026.