En San Juan también aumenta la tarifa de taxis, ¿desde cuándo y cuánto?

El dirigente sindical dijo que esta actualización de precios fue aprobada hace tres meses y recién ahora se pone en ejecución. "Hasta diciembre se mantendrán los precios pero tal vez no alcance pero la persona no va a poder subir a un remis y un taxi, preferimos que suba más gente y tener trabajo, y pedirle a Dios que no haya más inflación. Seguimos estando más barato que Mendoza y de la media nacional para abajo", aseguró en diálogo con Radio Sarmiento este jueves.