El gobierno trabaja en un nuevo dólar para turistas: ¿de qué se trata la medida?

El gobierno nacional anunciará mecanismos para que los turistas extranjeros que llegan al país cambien sus dólares en el mercado legal y no en las cuevas , como hace la mayoría actualmente. Las medidas apuntan a establecer un cambio diferenciado más tentador para que los turistas liquiden en el mercado formal . Lo confirmó el ministro de Turismo, Matías Lammens, en conferencia de prensa, y se anunciarán detalles tras la reunión de gabinete de este jueves por la mañana o la semana entrante.

"Hoy por la brecha cambiaria muchos de los dólares de turistas no entran al Banco Central. Estamos trabajando con el Ministerio de Economía en un portfolio de alternativas para que los turistas liquiden esos dólares y los puedan cambiar en el mercado formal. En los próximos días habrá novedades", señaló Lammens en la conferencia de prensa que brindó junto a la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y la ministra de Salud, Carla Vizzoti, al término de la reunión de gabinete.

De acuerdo a estimaciones del Ministerio de Economía, hoy ingresan menos del 20 por ciento de los dólares por el turismo receptivo al mercado legal y el resto se cambia en cuevas al tipo de cambio ilegal. En un contexto de escasez y por lo tanto administración dólar a dólar que entra y sale de las arcas oficiales, el tridente de Economía, Turismo y el Banco Central trabaja en un mecanismo capaz de rescatar todos los dólares que ingresan.

Más de 2,5 millones de visitantes del extranjero ingresaron al país durante el primer semestre del año, lo que ya generó ingresos superiores a los 1.300 millones de dólares. Este número, que celebra el Ministerio de Turismo en su último informe sobre turismo receptivo, podría ser mucho mayor si los turistas cambiaran sus divisas en el mercado oficial.

Brecha cambiaria

El motivo tiene nombre y apellido: brecha cambiaria. A los turistas con dólares les rinde mucho más cambiar directamente sus divisas en el mercado ilegal, que hoy se lo toman a 303 pesos para la compra, con tendencia a la suba, en vez de hacerlo al oficial a 130,15 pesos, con una brecha de 133 por ciento.

El titular de la cartera de turismo indicó que esta práctica la realizan sobre todo los turistas de países limítrofes. Sin embargo, con la ampliación de la brecha evolucionó el servicio de venta del dólar ilegal: si hasta hace unos años cambiar dólares paralelos significaba ir a cuevas en Florida, hoy es ofrecido por las propias agencias de viaje u hoteles en donde se alojan los extranjeros.

Sin ir más lejos, fue la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) que recomendaba a funcionarios que tenían que viajar a Argentina una "cueva delivery" para adquirir pesos para sus gastos diarios vendiendo divisas en el mercado del dólar ilegal: "La moneda del país es el peso argentino. Para abonar, les recomendamos traer dólares y cambiar a pesos. Existen varias cotizaciones de dólar (una oficial y un mercado paralelo-blue). Pueden coordinar por Whatsapp y, si lo desean, las personas se acercan al hotel a realizar el cambio tipo blue", recomendaba en un comunicado que se viralizó por su descaro.

Otro tipo de cambio

"Apuntamos a establecer un tipo de cambio diferenciado para el turista, para permitir que pueda liquidar sus dólares en el mercado formal a través de la tarjeta de crédito u otro medio formal y pueda acceder a un tipo de cambio diferenciado que se acerque al dólar Mercado Electrónico de Pagos o Contado con Liquidación", adelantó el titular de la cartera de Turismo.

Los técnicos del Banco Central están trabajando para darle una vuelta a este mecanismo que no es sencillo. Como antecedente, el directorio del Banco Central sacó a fines de octubre una resolución que permite que los turistas extranjeros que visiten Argentina puedan abrir una caja de ahorro bimonetaria para facilitar el ingreso de divisas a las arcas oficiales.

Entre los beneficios, la disposición del Banco Central ofrece la posibilidad de que los y las extranjeras no residentes abran una caja de ahorro bimonetaria al llegar al país, en la que podían depositar hasta 5.000 dólares. La idea era que puedan vender los dólares al tipo de cambio financiero (MEP), que actualmente cotiza en torno a los 303 pesos, mucho más alto que los 130,15 pesos del oficial. De esta manera les ofrecían un tipo de cambio más atractivo que el oficial asegurando "transparencia y seguridad", además de la posibilidad de acceder a los servicios financieros y medios electrónicos de pago.

La medida no es obligatoria por lo que no fue implementada por la mayoría de los bancos comerciales. En el Banco Nación, una de las entidades que sí instrumentó la disposición del Banco Central y cuenta con una sucursal en el aeropuerto con la posibilidad de brindar ese servicio, aseguraron que no se abrió ni una sola cuenta bimonetaria desde su implementación.

Identifican dos motivos posibles por los que la medida fracasó: falta de información y por la dificultad de la implementación. "Fue un fracaso porque no es simple. ¿Cómo le explicás a un chino que viene por dos semanas de turista que tiene que abrir una cuenta, depositar la plata y después comprar al dólar MEP? Es más sencillo preguntar en la entrada quién cambia dólares y te lo resuelven en dos minutos", asegura el analista financiero Christian Buteler, quien insiste en que la única forma de evitar este fenómeno es achicar la brecha.