El dólar sigue sin dar tregua en San Juan: los bancos lo ofrecen sobre los $1.500 y el blue se sostiene en $1.600

Como sucede en la previa de cada elección, el dólar siente el impacto de las presiones, especulaciones e incertidumbre. A días del paso por las urnas, la cotización se mantiene elevada.

Expectativa económica El dólar sigue escalando y vuelve a superar los $ 1.500 a cinco días de las elecciones

Mercado cambiario El dólar en San Juan, por las nubes: con el oficial en alza, el blue llegó a los $1.600

Por estas horas el dólar oficial se encuentra en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, manteniendo los mismos valores con los que cerró este miércoles, pero no se descartan variaciones teniendo en cuenta la apertura de los mercados.

En el caso del dólar blue, en la city porteña cotiza en $1.530 para la compra y $1.550 para la venta. En San Juan la cotización suele ser más elevada. En ese sentido, según el sitio DólarSanJuan.com, se encuentra en $1.500 para la compra y $1.600 para la venta. Este valor es a modo de referencia, ya que la cotización final se termina acordando entre comprador y vendedor cuando se realiza en negocio “en la calle”.

image

Por su parte el dólar MEP se encuentra en $1.588,70 para la compra y $1.589,37 para la venta.

La cotización del dólar en los bancos

Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también cuentan con sus propias cotizaciones para el dólar, variando el valor según cada banco, tomando como referencia el dólar oficial.

Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco

Banco Nación - venta $1.465 / compra $1.515

Banco Supervielle - venta $1.477 / compra $1.512

Banco BBVA - venta $1.465 / compra $1.520

Banco Columbia - venta $1.470 / compra $1.510

Banco Santander - venta $1.475 / compra $1.525

Banco ICBC - venta $1.445 / compra $1.510

Banco Galicia - venta $1.470 / compra $1.520

Banco Macro - venta $1.470 / compra $1.530

Banco de San Juan - venta $1.460 / compra $1.530

(Cotizaciones del sitio dolarito.ar e infodolar.com)