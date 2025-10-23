jueves 23 de octubre 2025

Mercado cambiario

El dólar sigue sin dar tregua en San Juan: los bancos lo ofrecen sobre los $1.500 y el blue se sostiene en $1.600

La moneda estadounidense continúa registrando variaciones en la previa de las elecciones. La cotización oficial y el valor en los bancos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
dolar blue san juan.jpg

Como sucede en la previa de cada elección, el dólar siente el impacto de las presiones, especulaciones e incertidumbre. A días del paso por las urnas, la cotización se mantiene elevada.

Por estas horas el dólar oficial se encuentra en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, manteniendo los mismos valores con los que cerró este miércoles, pero no se descartan variaciones teniendo en cuenta la apertura de los mercados.

En el caso del dólar blue, en la city porteña cotiza en $1.530 para la compra y $1.550 para la venta. En San Juan la cotización suele ser más elevada. En ese sentido, según el sitio DólarSanJuan.com, se encuentra en $1.500 para la compra y $1.600 para la venta. Este valor es a modo de referencia, ya que la cotización final se termina acordando entre comprador y vendedor cuando se realiza en negocio “en la calle”.

image

Por su parte el dólar MEP se encuentra en $1.588,70 para la compra y $1.589,37 para la venta.

La cotización del dólar en los bancos

Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también cuentan con sus propias cotizaciones para el dólar, variando el valor según cada banco, tomando como referencia el dólar oficial.

Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco

  • Banco Nación - venta $1.465 / compra $1.515
  • Banco Supervielle - venta $1.477 / compra $1.512
  • Banco BBVA - venta $1.465 / compra $1.520
  • Banco Columbia - venta $1.470 / compra $1.510
  • Banco Santander - venta $1.475 / compra $1.525
  • Banco ICBC - venta $1.445 / compra $1.510
  • Banco Galicia - venta $1.470 / compra $1.520
  • Banco Macro - venta $1.470 / compra $1.530
  • Banco de San Juan - venta $1.460 / compra $1.530

(Cotizaciones del sitio dolarito.ar e infodolar.com)

