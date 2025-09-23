martes 23 de septiembre 2025

Mercado cambiario

El dólar sigue bajando en San Juan: el blue se encuentra en $1.510 y el oficial en $1.430

Se anticipa otra jornada de bajas en la moneda estadounidense, debido a las medidas nacionales sobre las retenciones y las expectativas del encuentro Milei-Trump. El detalle de las cotizaciones del martes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
dolar

El arribo de Javier Milei a Estados Unidos en sintonía con la medida sobre las retenciones de granos y otros productos del campo están generando su impacto en la cotización del dólar. Con un retroceso del 6% en el valor del dólar cripto este martes, se anticipa una jornada de baja, y eso se perciben durante las primeras horas de este martes en San Juan.

El dólar oficial se ubica en $1.380 para la compra y $1.430 para la venta. Un detalle no menor es que, con los valores actuales de cotización, la moneda estadounidense volvió a la banda flotante establecida por el Gobierno nacional, cuyo techo es de $1.470.

En el caso del dólar blue en la city porteña, el mismo se encuentra en $1.455 para la compra y $1.475 para la venta. Si tomamos la cotización del blue en San Juan, la compra se ubica en $1.420 para la compra y $1.510 para la venta, 10 pesos por debajo del valor que cerró el lunes.

image

El dólar MEP, también conocido como dólar financiero, cotiza en $1.427,87 para la compra y $1.430,58 para la venta. En comparación a los valores de las últimas 24 horas, tuvo un incremento del 0,22%.

La cotización del dólar en los bancos

Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también cuentan con sus propias cotizaciones para el dólar, variando el valor según cada banco, tomando como referencia el dólar oficial.

Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco

  • Banco Nación - venta $1.380 / compra $1.430
  • Banco Supervielle - venta $1.401 / compra $1.451
  • Banco BBVA - venta $1.395 / compra $1.450
  • Banco Columbia - venta $1.400 / compra $1.445
  • Banco Santander - venta $1.385 / compra $1.435
  • Banco ICBC - venta $1.385 / compra $1.435
  • Banco Galicia - venta $1.370 / compra $1.430
  • Banco Macro - venta $1.382 / compra $1.440
  • Banco de San Juan - venta $1.365 / compra $1.425

(Cotizaciones del sitio dolarito.ar e infodolar.com)

