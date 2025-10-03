viernes 3 de octubre 2025

Mercado cambiario

El dólar blue en San Juan sigue cerca de los $1.500 y en los bancos se vende más barato

Las elecciones quedan a la vuelta de la esquina y las urnas presionan sobre el dólar. Expectativas por la reunión de Caputo en Estados Unidos reflejadas en la cotización.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En medio de las expectativas de los mercados por la reunión que Luis Caputo, ministro de Economía, mantendrá con el secretario del Tesoro de Estados Unidos; y en la previa a las elecciones que también ejercen su presión en el dólar, durante la primera parte de este viernes la cotización se mantiene en los valores que cerró el jueves en San Juan.

Por estas horas el dólar oficial se encuentra en $1.400 para la compra y $1.450 para la venta, quedándose dentro de la banda cambiaria que fijo el Gobierno nacional.

Por su parte, el dólar blue en la city porteña por estas horas se comercializa a $1.430 para la compra y $1.450 para la venta. En San Juan la cotización es un poco más elevada. Según el sitio DolarSanJuan.com, la moneda estadounidense se encuentra en $1.390 para la compra y $1.490 para la venta.

image

Mientras tanto el dólar MEP, que es el que están ofreciendo algunas billeteras virtuales por estas horas, se encuentra en $1.501,51 para la compra y $1.507,39 para la venta.

La cotización del dólar en los bancos

Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también cuentan con sus propias cotizaciones para el dólar, variando el valor según cada banco, tomando como referencia el dólar oficial.

Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco

  • Banco Nación - venta $1.400 / compra $1.450
  • Banco Supervielle - venta $1.406 / compra $1.456
  • Banco BBVA - venta $1.400 / compra $1.455
  • Banco Columbia - venta $1.413 / compra $1.453
  • Banco Santander - venta $1.405 / compra $1.455
  • Banco ICBC - venta $1.395 / compra $1.455
  • Banco Galicia - venta $1.400 / compra $1.450
  • Banco Macro - venta $1.405 / compra $1.470
  • Banco de San Juan - venta $1.390 / compra $1.465

(Cotizaciones del sitio dolarito.ar e infodolar.com)

