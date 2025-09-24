Dólar en San Juan: mientras la cotización del oficial sigue bajando, el blue se mantiene sobre los $1.450

Luego de la suba sostenida la semana pasada que elevó la cotización del dólar a valores por encima del techo de la banda, el comportamiento de la divisa esta semana es totalmente distinta. Medidas económicas como quita de retenciones y la intervención del Banco Central para contener la suba derivó en una baja importante que también se sintió en San Juan.

Por estas horas, el dólar oficial se encuentra en $1.310 para la compra y $1.360 para la venta, registrando una baja promedio del -1,81% en comparación al cierre del martes.

Por su parte, el dólar blue en la city porteña se ubica en $1.370 para la compra y $1.390 para la venta. Como es habitual, la cotización del blue en San Juan suele estar por encima de los valores de Buenos Aires. Conforme informa el sitio DolarSanJuan.com, el dólar se ubica para la compra en $1.350 y en $1.450 para la venta.

En el caso del dólar MEP, también conocido como dólar financiero, también hay una baja comparando los valores del martes. La compra cotiza en $1.371,45 y la venta en $1.371,86.

La cotización del dólar en los bancos

Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también cuentan con sus propias cotizaciones para el dólar, variando el valor según cada banco, tomando como referencia el dólar oficial.

Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco

Banco Nación - venta $1.335 / compra $1.385

Banco Supervielle - venta $1.352 / compra $1.402

Banco BBVA - venta $1.335 / compra $1.390

Banco Columbia - venta $1.355 / compra $1.400

Banco Santander - venta $1.350 / compra $1.400

Banco ICBC - venta $1.345 / compra $1.415

Banco Galicia - venta $1.335 / compra $1.395

Banco Macro - venta $1.340 / compra $1.390

Banco de San Juan - venta $1.305 / compra $1.365

(Cotizaciones del sitio dolarito.ar e infodolar.com)