lunes 22 de septiembre 2025

Mercado cambiario

Dólar en San Juan: baja el blue a $1.530, el oficial baja de los $1.500 y en los bancos se vende más barato

Mientras el Gobierno nacional sigue desplegando estrategias para controlar el dólar, la moneda estadounidense sigue por encima de los $1.500 en San Juan. El detalle de la cotización en los bancos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

En medio de la suba del dólar, la incertidumbre en los mercados y sus efectos en la política, el Gobierno nacional inició la semana con anuncios sobre el campo. Para aumentar la oferta, suspendió las retenciones hasta el 31 de octubre. El impacto de la medida demorará en ser evidente, y en el “mientras tanto”, el dólar blue en San Juan sigue cotizando encima de los $1.500.

Iniciando la semana, el dólar oficial se encuentra en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta. Si lo comparamos con los valores con los que cerró el viernes, el valor de compra es el mismo sin sufrir variaciones tras la apertura de los mercados financieros internacionales.

En el caso del dólar blue, en la city porteña cotiza por estas horas a $1.455 para la compra y $1.475 para la venta, registrando una baja en comparación a los valores del viernes. En San Juan, la cotización del blue es más elevada, ubicándose a $1.430 para la compra y $1.530 para la venta, conforme indica el portal DolarSanJuan.com. De esta manera, se registra una baja de $40 en comparación a la cotización del viernes.

image

Por su parte, el dólar MEP arrancó la semana cotizando $1.470,11 para la compra y $1.469,71 para la venta.

La cotización del dólar en los bancos

Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también tienen sus propias cotizaciones para el dólar, dependiendo el valor en cada banco.

Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco

  • Banco Nación - venta $1.420 / compra $1.470
  • Banco Supervielle - venta $1.426 / compra $1.476
  • Banco BBVA - venta $1.424 / compra $1.480
  • Banco Columbia - venta $1.435 / compra $1.480
  • Banco Santander - venta $1.465 / compra $1.525
  • Banco ICBC - venta $1.395 / compra $1.467
  • Banco Galicia - venta $1.465 / compra $1.525
  • Banco Macro - venta $1.470 / compra $1.525
  • Banco de San Juan - venta $1.415 / compra $1.475

(Cotizaciones del sitio dolarito.ar e infodolar.com)

