Dólar en San Juan: baja el blue a $1.530, el oficial baja de los $1.500 y en los bancos se vende más barato

En medio de la suba del dólar, la incertidumbre en los mercados y sus efectos en la política, el Gobierno nacional inició la semana con anuncios sobre el campo. Para aumentar la oferta, suspendió las retenciones hasta el 31 de octubre. El impacto de la medida demorará en ser evidente, y en el “mientras tanto”, el dólar blue en San Juan sigue cotizando encima de los $1.500.

Medida oficial Para aumentar la oferta de dólares, el Gobierno anunció que no habrá retenciones a los granos hasta el 31 de octubre

Iniciando la semana, el dólar oficial se encuentra en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta. Si lo comparamos con los valores con los que cerró el viernes, el valor de compra es el mismo sin sufrir variaciones tras la apertura de los mercados financieros internacionales.

En el caso del dólar blue, en la city porteña cotiza por estas horas a $1.455 para la compra y $1.475 para la venta, registrando una baja en comparación a los valores del viernes. En San Juan, la cotización del blue es más elevada, ubicándose a $1.430 para la compra y $1.530 para la venta, conforme indica el portal DolarSanJuan.com. De esta manera, se registra una baja de $40 en comparación a la cotización del viernes.

Por su parte, el dólar MEP arrancó la semana cotizando $1.470,11 para la compra y $1.469,71 para la venta.

La cotización del dólar en los bancos

Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también tienen sus propias cotizaciones para el dólar, dependiendo el valor en cada banco.

Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco

Banco Nación - venta $1.420 / compra $1.470

Banco Supervielle - venta $1.426 / compra $1.476

Banco BBVA - venta $1.424 / compra $1.480

Banco Columbia - venta $1.435 / compra $1.480

Banco Santander - venta $1.465 / compra $1.525

Banco ICBC - venta $1.395 / compra $1.467

Banco Galicia - venta $1.465 / compra $1.525

Banco Macro - venta $1.470 / compra $1.525

Banco de San Juan - venta $1.415 / compra $1.475

(Cotizaciones del sitio dolarito.ar e infodolar.com)