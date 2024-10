Con la meta de ganarle a la inflación, los gremios docentes retomaron la paritaria salarial con el Gobierno

La última vez que se reunieron fue el 12 de agosto, cuando tras más de 7 horas de reunión consensuaron un incremento del 5% para agosto y de un 5% para septiembre, 10 puntos más al nomenclador en agosto, un incremento del 100% en el salario familiar y un monto de $25.000 en concepto de “Nueva Conectividad”, entre otras mejoras.

Tras la última oferta bimestral, el ministro Gutiérrez advirtió que ""yo lo que quiero es incrementar los sueldos todos los meses. Nos tenemos que poner de acuerdo en el cuánto, y el cuánto es lo que permite la provincia. Yo quisiera dar un montón de aumento, pero no puedo. No puedo porque no hay más plata. Vamos a comprometer las finanzas de la provincia. Vamos a comprometer el futuro de los sanjuaninos. Entonces no podemos dar más de lo que tenemos".

En este tono cauto se maneja la parte oficial en la antesala de la discusión de este 4 de octubre, que se da en un clima enrarecido por el paro docente, al que se plegó UDAP 24 horas antes de esta crucial negociación. Fue este miércoles, en adhesión a la medida nacional por el reclamo contra el veto al financiamiento de universidades por parte del presidente Javier Milei.

Se prevé una jornada de intensos intercambios y que al final se dé una oferta oficial concreta. Incluso en la víspera a este encuentro había versiones sobre la posibilidad de que el Gobierno busque poner sobre la mesa porcentajes aplicables al trimestre de octubre a diciembre, de manera de tener certeza financiera hasta fin de año.

La parte oficial tiene como Norte el índice mensual de inflación y los gremios buscan no solo superarlo sino tener también una real recuperación de los salarios. Y particularmente la sindicalista Quiroga de UDAP había adelantado su interés de trabajar mejoras en el ítem de radio que no se había tocado en recomposiciones anteriores.

La decisión a la que se arriba con los docentes es clave porque determina también el incremento que la gestión de Marcelo Orrego otorga a la administración pública en general.