Azúcar y aceite limitado en San Juan, pero en algunos supermercados

“Max. 2 unidades. Consumo familiar”, o “Limite de compra: 3 unidades por artículo” son algunos de los carteles que acompañan los precios de aceite y azúcar, siendo los únicos productos que se venden en cantidades limitadas.

En dialogo con este medio, Franco Pelletier, desde Cabral Mayorista, cadena provincial, aseguró que a nivel general no hay desabastecimiento ni escasez de mercadería, como si sucedió en otros momentos. “Contamos con mas variedad de mercadería, no solo en cantidad, sino en variedad de marcas, que antes no pasada. No se si es por las importaciones o porqué, pero no estamos en un momento crítico. En lo particular en nuestros locales lo único que limitamos es una marca en particular de aceite de girasol, pero el resto es venta libre”, señaló el empresario.

Esta situación permite analizar que detrás del cartel de X cantidad de unidades por clientes hay una especulación de parte de las cadenas nacionales, que son las únicas que continúan vendiendo con tope de unidades.