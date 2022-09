Arrancó la reunión paritaria entre el Gobierno y los sindicatos estatales

Este jueves es un día clave para la administración pública de San Juan. El Gobierno local recibe a los sindicatos estatales -docentes y no docentes- para rediscutir los salarios. La puja estará definida entre la responsabilidad presupuestaria y el reclamo de los dirigentes gremiales. Al igual que en junio, los autoconvocados presentaron sus propias demandas a través de petitorios, pero la ministra de Hacienda, Marisa López, dijo que no los iba a incorporar. Tampoco habrá manifestaciones en las afueras al edificio. "Eso no se discutió en las bases", dijeron voceros de los grupos docentes.