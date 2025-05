Alerta en la industria sanjuanina: en un año, confirmaron una caída del 50% en la actividad

Según el relevamiento realizado por la entidad, el derrumbe de la recaudación afecta a todos los segmentos industriales, pero con mayor dureza a las pymes que no cuentan con respaldo financiero ni acceso al crédito. Mientras algunas empresas grandes logran sostenerse con financiamiento internacional, el grueso de la industria local enfrenta tasas de interés prohibitivas y la ausencia de políticas activas para el sector.

"Muchas industrias no piensan en invertir, sino en sobrevivir", dijo Palacios.

El impacto de esta situación se traduce en una preocupación creciente por el cumplimiento de las obligaciones básicas. El pago de salarios se convirtió en la prioridad absoluta para los empresarios, seguido por proveedores, servicios e impuestos. Sin embargo, los recursos no alcanzan. La suba de tarifas, especialmente en energía, sumada a los intereses por atrasos fiscales, profundiza el deterioro. “Hoy si no pagás un servicio, no podés seguir produciendo”, advirtió el dirigente.

El aumento de costos no fue uniforme, pero los servicios esenciales fueron los que más se encarecieron. En contraste, los salarios crecieron a un ritmo menor, aunque su peso en las cuentas de las empresas sigue siendo significativo. No obstante, el mayor problema, según Palacios, no es lo que aumenta, sino lo que deja de entrar. La caída del consumo interno y la contracción del mercado son hoy el principal factor de asfixia para el aparato productivo.

En este contexto, desde el sector industrial sanjuanino remarcan que no hay herramientas específicas que ayuden a sostener a las fábricas en pie. Las líneas de crédito resultan inaccesibles para la mayoría y las reservas acumuladas durante años ya se agotaron. “Las espaldas financieras de las pymes son muy flacas, tienen un tiempo limitado. Después de eso, el cierre es la única alternativa”, advirtió el titular de la Unión Industrial local.