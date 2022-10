Ahora 30 y Ahora 42: la lista completa de los productos que podés comprar

El límite de consumo de $ 200.000 aplicará para todos los productos, y en la práctica, permite incorporar al programa a televisores de 42, 50, 55 y 58 pulgadas, excluyendo a los que poseen mayores dimensiones. En cuanto a los celulares, el programa abarca a los de gama baja y media, y no cuenta con los de gama alta como el Motorola Edge y el Samsung Galaxy S22, que poseen un valor de venta superior a dicho tope.

En el caso de los equipos de aire acondicionado, el objetivo de la medida es promover aquellos con etiquetas de eficiencia energética "A" que permitan generar un ahorro energético.

Ahora 30 y Ahora 42: La lista completa de los productos

Aire Acondicionado Split On/Off 2750W FC marca Hisense

Aire Acondicionado Split On/Off 3400W FC marca Hisense

Aire Acondicionado Split On/Off 3400W FC marca Philco

Aire Acondicionado Split On/Off 3350W FC marca Philco

Aire Acondicionado Inverter 3300W FC marca Philco

Aire Acondicionado Split On/Off 3350W FC marca Noblex

Aire Acondicionado Inverter 3300W FC marca Noblex

Acondicionador de aire modelo HY8-3200FC marca Hyundai

Acondicionador de aire modelo HY9-3200FC marca Hyundai

Acondicionador de aire modelo HY9INV-3200FC marca Hyundai

Acondicionador de aire modelo HY10INV-3200FC marca Hyundai

Aire Acondicionado 53HVA120 3000FC marca Carrier

Aire Acondicionado 53HVG1201E 2900FC marca Carrier

Aire Acondicionado 53HFA1201E 3000 FC marca Carrier

Aire Acondicionado Split 2348 kcal/h marca Surrey

Aire Acondicionado Split 2950 kcal/h marca Surrey

Aire Acondicionado Split 2348 kcal/h marca Midea

Aire Acondicionado Split 2950 kcal/h marca Midea

Aire Acondicionado Split inverter 2967 kcal/h marca Surrey

Aire Acondicionado Split inverter 2967 kcal/h marca Midea

Aire Acondicionado 3200W TPRO INVERTER RV marca TCL

Aire Acondicionado 3200W ELITE 2 on/off marca TCL

Aire Acondicionado 2600W ELITE on/off marca TCL

Aire Acondicionado 2600W ELITE on/off SONTEC marca TCL

Aire Acondicionado 2600W marca RCA

Aire Acondicionado 3200W marca RCA

Aire Acondicionado 2600W marca Hitachi

Aire Acondicionado 3200W F/C HSP3200FCECO-SK marca Hitachi

Aire Acondicionado 3200W F/C HSFY3200FCINV NEO PLUS - SK marca Hitachi

Aire Acondicionado Split 2300 FC marca BGH

Aire Acondicionado Split 2300 FC marca BGH

Aire Acondicionado Split 2300 FC marca BGH

Aire Acondicionado Split 3000 FC marca BGH

Aire Acondicionado Split 3000 FC marca BGH

Aire Acondicionado Split 3000 FC marca BGH

Aire Acondicionado Inverter 3000 FC marca BGH

Celular Moto G41 Negro Onix marca Motorola

Celular Moto G41 Dorado marca Motorola

Celular Moto G52 Negro marca Motorola

Celular Moto G52 Negro Azul marca Motorola

Celular Moto G82 Negro marca Motorola

Celular Moto G82 Blanco marca Motorola

Celular Moto Edge Plata ópalo marca Motorola

Celular Smartphone 5′ 32GB+2GB marca Noblex

Celular Smartphone 6′ 32GB+2GB marca Noblex

Celular Smartphone 5′ 32GB+1GB marca Philco

Celular Smartphone 6′ 32GB+1GB marca Philco

Celular SM-A325/4+128 marca Samsung

Celular SM-A325/4+128 marca Samsung

Celular SM-A325/4+128 marca Samsung

Celular SM-A325/4+128 marca Samsung

Celular SM-A325/4+128 marca Samsung

Celular Galaxy A33 marca Samsung

Celular Galaxy A33 marca Samsung

Celular Galaxy A33 marca Samsung

Celular Galaxy A33 marca Samsung

Celular Galaxy A52 marca Samsung

Celular Galaxy A52 marca Samsung

Celular Galaxy A52 marca Samsung

Celular Galaxy A52 marca Samsung

Celular Galaxy A52s marca Samsung

Celular Galaxy A52s marca Samsung

Celular Galaxy A04 128GB marca Samsung

Celular Galaxy A04 64GB marca Samsung

Celular Galaxy A04 64GB marca Samsung

Celular Galaxy A04 64GB marca Samsung

Celular Galaxy A04 32GB marca Samsung

Celular Galaxy A04 32GB marca Samsung

Celular Galaxy A04 32GB marca Samsung

Celular TCL L7+ Prime Black - RVA marca TCL

Celular TCL L7+ Prime Black - SA marca TCL

Celular TCL L7+ Prime Black - RVA PERSONAL marca TCL

Celular TCL L7+ Prime Black - SO PERSONAL marca TCL

Celular TCL 305i Prime Black RVA marca TCL

Celular TCL 305i Prime Black SO marca TCL

Celular TCL 305i Prime Black RVA Movistar marca TCL

Celular TCL 305i Prime Black RVA Personal marca TCL

Celular TCL 305i Prime Black SO Movistar marca TCL

Celular TCL 305i Prime Black SO Personal marca TCL

Celular CelTCL 305 Space Gray RVA - 6102A-FALCAR11 marca TCL

Celular TCL 305 Space Gray SO marca TCL

Celular TCL 305 Space Gray RVA Movistar marca TCL

Celular TCL 305 Space Gray RVA Personal marca TCL

Celular TCL 305 Space Gray SO Movistar marca TCL

Celular TCL 305 Space Gray SO Personal marca TCL

Celular TCL 305 Atlantic Blue RVA marca TCL

Celular TCL 20B Nebula Purple RVA marca TCL

Celular TCL 20B Nebula Purple SO marca TCL

Celular TCL 20B Space Gray SO marca TCL

Celular TCL 20B Space Gray RVA marca TCL

Celular TCL 30E Space Gray SO marca TCL

Celular TCL 30E Space Gray RVA marca TCL

Celular TCL 30E Space Gray RVA Personal marca TCL

Celular TCL 30E Space Gray SO Personal marca TCL

Celular TCL 30E Atlantic Blue SO marca TCL

Celular TCL 30 SE Space Gray RVA marca TCL

Celular TCL 30 SE Space Gray SO marca TCL

Celular TCL 30 SE Space Gray RVA Personal marca TCL

Celular TCL 30 SE Space Gray SO Personal marca TCL

Celular TCL 30+ Tech Black RVA marca TCL

Celular TCL 30+ Tech Black SO marca TCL

Celular TCL 30+ Tech Black RVA Personal marca TCL

Celular TCL 30+ Tech Black SO Personal marca TCL

Celular TCL 20 SE (6+256) Gris RVA marca TCL

Celular TCL 20 SE (6+256) Gris SO marca TCL

Celular PANTALLA 5″ QUAD CORE 1RAM 32GB marca Alcatel

Celular PANTALLA 6,5″ OCTA CORE 3 RAM 64GB marca Alcatel

Celular PANTALLA 6,5″ OCTA CORE 3 RAM 64GB marca Alcatel

Celular PANTALLA 6,5″ OCTA CORE 4 RAM 128GB marca Alcatel

Celular ZTE Blade A31 Plus Deep Gray RVA marca ZTE

Celular ZTE Blade A31 Plus Deep Gray SO marca ZTE

Celular ZTE Blade A5 Plus Android R Go RVA marca ZTE

Celular ZTE BLADE A5 PLUS marca ZTE

Celular ZTE Blade A5 Plus Android R Go SO marca ZTE

Celular ZTE BLADE A71 GRIS SO marca ZTE

Celular ZTE BLADE V30 VITA GRIS RVA marca ZTE

Celulares ZTE BLADE V30 VITA GRIS SO marca ZTE

Heladera con Freezer 317 lts blanca marca Columbia

Heladera con Freezer 414 lts blanca marca Columbia

Heladera con Freezer 414 lts acero marca Columbia

Heladera con Freezer 414 lts blanca marca Kohinoor

Heladera con Freezer 414 lts acero marca Kohinoor

Heladera con Freezer 414 lts negra marca Kohinoor

Heladera cíclica marca Gafa

Heladera cíclica marca Gafa

Heladera cíclica marca Gafa

Heladera cíclica marca Gafa

Heladera cíclica marca Gafa

Heladera cíclica marca Gafa

Heladera no frost Electrolux

Heladera no frost Electrolux

Heladera no frost Electrolux

Heladera no frost Electrolux

Heladera no frost Electrolux

Heladera no frost Drean

Heladera no frost Drean

Heladera no frost R600 Drean

Heladera Cíclica R600 marca Drean

Heladera Cíclica R600 marca Drean

Heladera Cíclica R600 marca Drean

Heladera Cíclica R600 marca Drean

Heladera Cíclica R600 marca Drean

Heladera Cíclica R600 marca Drean

Heladera bajo mesada R600 marca Patrick

Heladera bajo mesada R600 marca Patrick

Heladera bajo mesada marca Patrick

Heladera bajo mesada marca Patrick

Heladera cíclica marca Patrick

Heladera cíclica marca Patrick

Heladera cíclica marca Patrick

Heladera cíclica marca Patrick

Heladera cíclica marca Patrick

Heladera cíclica marca Patrick

Heladera 290 LTS Blanca marca Philco

Heladera 340LTS Blanca marca Philco

Heladera 340LTS Inox marca Philco

Heladera No Frost 455lts Blanca marca Philco

Heladera No Frost 455lts Plata marca Philco

Heladera Samsung

Heladera Samsung

Heladera Samsung

Heladera 2 puertas color blanca - versión inverter marca Briket

Heladera 2 puertas color INOX - versión inverter marca Briket

Heladera 2 puertas color negra - versión inverter marca Briket

Lavarropas semi 7 kgs marca Columbia

Lavarropas semi 7 kgs con bomba marca Columbia

Lavarropas semi 10 kgs marca Columbia

Lavarropas semi 10 kgs con bomba marca Columbia

Lavarropas NEXT 10.12 PG ECO marca Drean

Lavarropas NEXT 10·12 P ECO marca Drean

Lavarropas NEXT 8·14 WCR ECO marca Drean

Lavarropas NEXT 8·14 PG ECO marca Drean

Lavarropas NEXT 8·14 P ECO marca Drean

Lavarropas NEXT 8·12 ECO marca Drean

Lavarropas NEXT 7·10 ECO marca Drean

Lavarropas NEXT 7·09 ECO marca Drean

Lavarropas NEXT 6·08 ECO marca Drean

Lavarropas NEXT 6·06 ECO marca Drean

Lavarropas NEXT 8.14 P DDR ECO marca Drean

Lavarropas NEXT 8.14 P DDA ECO marca Drean

Lavarropas NEXT 8.14 P DDB ECO marca Drean

Lavarropas DESIGN GOLD 10.8 SI marca Drean

Lavarropas GOLD 10.8 ECO marca Drean

Lavarropas GOLD 10.6 ECO marca Drean

Lavarropas GOLD 8.6 ECO marca Drean

Lavarropas CONCEPT FUZZY LOGIC TECH V1 marca Drean

Lavarropas CONCEPT 5·05 V1 marca Drean

Lavarropas FAMILY 7 MAX - SEMI-AUT marca Drean

Lavarropas FAMILY 6 ECO - SEMI-AUT marca Drean

Lavarropas LTPK79SB - SEMI-AUT marca Patrick

Lavarropas LTPK67SB - SEMI-AUT marca Patrick

Lavarropas LRPK57SB - SEMI-AUT marca Patrick

Lavarropas LRPK56SB - SEMI-AUT marca Patrick

Lavarropas 8514 marca Aurora

Lavarropas 8512 marca Aurora

Lavarropas 7510 marca Aurora

Lavarropas 6506 marca Aurora

Lavarropas 615 marca Patriot

Lavarropas 57 RT - SEMI-AUT marca Patriot

Lavarropas 56 RB - SEMI-AUT marca Patriot

Lavarropas CARGA SUPERIOR DIGI FIT BLANCO marca Gafa

Lavarropas CARGA SUPERIOR DIGI FIT PLATA marca Gafa

Lavarropas CARGA SUPERIOR FUZZY FIT BLANCO marca Gafa

Lavarropas CARGA SUPERIOR GAFA FUZZY FIT PLATA marca Gafa

Lavarropas Lavarrolas Silver 8.5Kg marca LG

Lavarropas Blanco 8.5Kg marca LG

Lavarropas 6KG BLANCO marca Philco

Lavarropas 8KG BLANCO marca Philco

Lavarropas Samsung

Lavarropas Samsung

Lavarropas Samsung

Lavarropas Samsung

Lavarropas Samsung

Lavarropas Samsung

Lavarropas carga superior 11kg Blanco marca Whirlpool

Lavarropas carga superior 11kg Titanium marca Whirlpool

Lavarropas carga superior 6kg Blanco marca Whirlpool

Lavarropas carga superior 7kg Blanco marca Whirlpool

TV MOTOROLA 50″ marca Motorola

Televisor 50″ - ULTRA HD Smart marca LG

Smart TV 4K 50´ Sist Operativo Vidaa marca Noblex

Smart TV 4K 50´ Sist Operativo Android Tv marca Noblex

Smart TV 4K 50´ Sist Operativo Android Tv marca Noblex

Smart TV 4K 55´ Sist Operativo Vidaa marca Noblex

Smart TV 4K 55´ Sist Operativo Android Tv marca Noblex

Smart TV 4K 55´ Sist Operativo Vidaa marca Hisense

Smart TV 4K 58´ Sist Operativo Android Tv marca Noblex

Smart TV de 50″ Ultra HD borderless Android marca Philips

Smart TV de 50″ Ultra HD con Ginga marca AOC

Smart TV de 55″ Ultra HD borderless Android marca Philips

Smart TV de 55″ Ultra HD borderless Android Ambilight marca Philips

Televisor 50 pulgadas. Definición Ultra HD. Tecnología Android TV marca Hyundai

Televisor 50 pulgadas. Definición Ultra HD. Tecnología Android TV marca Hyundai

Televisor 58 pulgadas. Definición Ultra HD. Tecnología Android TV marca Hyundai

Televisor 58 pulgadas. Definición Ultra HD. Tecnología Android TV marca Hyundai

TV LED 50″ AD50Q20 marca Admiral

TV.LED 55″AD55Q20 marca Admiral

TV LED 50″ AD50G22 Android marca Admiral

TV.LED 58″ AD58U20 marca Admiral

TV.LED 55″ 55UP7750PSB 4K. marca LG

UHD 4K Smart TV marca Samsung

UHD 4K Smart TV marca Samsung

Televisor QUINT FRAME 50″ marca Qüint

Televisor QUINT FRAMELESS 50″ marca Qüint

LED L50P725 UHD Google TV-RV marca TCL

LED L50P725 UHD Google TV-SO marca TCL

LED L50P735 UHD Google TV marca TCL

LED L50P735 UHD Google TV-SO marca TCL

QLED L50C725 UHD Google TV-RV marca TCL

QLED L50C725 UHD Google TV-SO marca TCL

QLED L55C725 UHD Google TV-RV marca TCL

QLED L55C635 UHD Google TV marca TCL

LED L55P615 UHD Android TV-RV marca TCL

LED L55P615 UHD Android TV-SO marca TCL

LED L55P615 UHD Android TV-ME marca TCL

LED L55P725 UHD Google TV-RV marca TCL

LED L55P725 UHD Google TV-SO marca TCL

LED L55P735 UHD Google TV marca TCL

LED L55P735 UHD Google TV-SO marca TCL

LED TV SMART 50″ ANDROID marca RCA

LED TV SMART 55″ ANDROID marca RCA

LED TV SMART 55″ ANDROID marca RCA

ANDROID TV HITACHI 50″ 4K CDH-LE504KSMART21 marca Hitachi

GOOGLE TV HITACHI 50″ 4K CDH-LE504KSMART24 marca Hitachi

ANDROID TV 55″ 4K CDH-LE554KSMART21 marca Hitachi

GOOGLE TV HITACHI 55″ 4K CDH-LE554KSMART26 marca Hitachi

TV 50 ANDROID 4K UHD marca BGH

TV 50 T LED 4K UHD marca Telefunken