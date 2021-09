Luces y sombras en un sorpresivo comunicado de los dueños de Josemaría

El gigante Josemaría sigue dando qué hablar. A la disputa por beneficios que planteó La Rioja, ahora se sumó un clima de dudas respecto de los planes de la empresa para empezar con la explotación del proyecto de cobre, oro y plata ubicado en Iglesia, que promete US$ 3.090 millones de inversión y cientos de puestos de trabajo para San Juan. Es que se conoció un comunicado firmado por Adam Lundin, Presidente y Director Ejecutivo (CEO) de la minera canadiense que lleva adelante el proyecto y que está en pleno proceso de aprobación de su declaración de impacto ambiental, que abrió dudas sobre los planes que tiene la empresa para iniciar sus tareas.

Se trata de un informe presentado a los accionistas con fecha 8 de septiembre donde, entre varios ítems de actualización del proyecto, se afirma que "esperamos que el proceso de evaluación de la EIAS esté finalizado en el primer semestre de 2022". Esta afirmación se da cuando desde el Gobierno de San Juan hicieron públicas reiteradamente las expectativas de que Josemaría arranque pronto, previa autorización de la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera (CIEAM). Incluso Sergio Uñac había dicho que se esperanzaba en que la mina arranque antes de que termine 2021: "La pelota está en nuestra cancha. Esperamos que en 6 u 8 meses puedan tener ustedes esa aprobación del impacto ambiental para que Josemaría sea una realidad. Creo que puede darse porque es una empresa muy seria y un Estado que hace lo que tiene que hacer", dijo el gobernador el 22 de febrero, cuando la firma presentó todos los papeles.

En este marco, el plazo que enunció la empresa generó interrogantes en las autoridades gubernamentales y muchas especulaciones en el sector minero que está esperando con ansias este desarrollo. "A mí me toman de sorpresa las definiciones, serán los tiempos que ellos están viendo", dijo en declaraciones a Diario de Cuyo el ministro de Minería, Carlos Astudillo.

Consultada por Tiempo de San Juan la firma Lundin, respondió bajándole el tono a la situación. Primero, aclarando que la fecha de aprobación de impacto ambiental no corre por cuenta de la empresa, sino justamente la CIEAM. "Es una fecha que decide el Gobierno, la autoridad competente. Lo de ayer viene en línea con lo que se venía publicando - muy dirigido a accionistas - sobre los plazos que normalmente salen estos procesos de evaluación ambiental y social. Por ello, la empresa es cautelosa y respetuosa", informaron desde la canadiense. No obstante, aclararon que estarán "más que felices" si esta aprobación, de la Evaluación de Impacto Social Ambiental (“EISA” por sus siglas en inglés), sale antes.

Ahora con el proyecto en evaluación, desde que la minera hizo la presentación en febrero, en Lundin aclararon que "desde el principio dijimos que el informe tendría que durar un año o más, pero quizá cayó como una sorpresa porque es un tema muy sensible".

Las definiciones de Josemaría

En el comunicado interno de la compañía destinado a sus inversores, hay actualización de información clave del proyecto.

Así, el CEO Lundin, comenta: “Este año ha sido transformador para Josemaría, con avances significativos en todos los aspectos clave del proyecto. Nos encontramos en una situación afortunada por contar con uno de los proyectos de cobre más grandes y avanzados del mundo, ubicado en la Provincia de San Juan, Argentina. La Compañía continúa estando motivada por el nivel de apoyo demostrado a nivel federal, provincial y local en Argentina para trabajar en forma colaborativa a fin de avanzar con este Proyecto".

Josemaría sigue siendo uno de los mayores proyectos de cobre-oro sin desarrollar del mundo, con un perfil de reservas probadas y probables que no se observa en ninguna otra empresa minera junior: 6.700 millones de libras de cobre, 7 millones de onzas de oro, 31 millones de onzas de plata, confirma la compañía.

Informan que hasta la fecha en el área de ingeniería se han realizado avances significativos para reducir el riesgo y optimizar el diagrama de flujo del proceso con mejoras en los procesos de trituración/transporte, molienda, flotación y colas. El Proyecto está avanzando a la fase de Ingeniería Básica con el objetivo de lograr su finalización durante el segundo trimestre de 2022;

También se prevé la realización de un programa de perforación de 65.000 metros destinado principalmente a proporcionar datos geo-metalúrgicos de desarrollo/relleno y a adquirir información geotécnica adicional del sitio para la infraestructura clave del proyecto y la configuración del rajo. Los datos de hidrogeología correspondientes a la vida de la mina y la modelización de los acuíferos se actualizarán sobre la base de perforaciones adicionales de pozos de agua y piezómetros. En el sitio, las actividades de ampliación del campamento se encuentran adelantadas y se espera que las perforaciones comiencen en el mes de noviembre.

Además, se están ultimando los planes del programa de Exploración Regional para analizar objetivos o ‘targets’ que se encuentran fuera del área de los recursos actuales, pero adyacentes al Proyecto.

Actualización de Gerencia

Lundin informó también que Phil Brumit fue nombrado para el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de Proyectos y Operaciones. Se trata de un ejecutivo de la industria minera con más de 40 años de experiencia en evaluación de propiedades, ingeniería, gestión de proyectos, construcción, puesta en marcha y operaciones dentro de la industria, según la empresa. "La familia Lundin tiene un profundo conocimiento de él gracias a los cargos de liderazgo que ocupó en Minera Candelaria, una subsidiaria de Lundin Mining, como Presidente y Director General".

También, Reece Fuller fue nombrado Vicepresidente Senior de Proyectos, bajo la dirección de Brumit y supervisará la ingeniería y construcción del Proyecto Josemaría. Fuller, remarcó Lundin, es un ejecutivo de Gestión de Proyectos con más de 28 años de experiencia y se ha desempeñado a nivel internacional en numerosos países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Australia, Argentina, Chile, Perú, Indonesia, Filipinas y Mongolia.

Actualización de Financiamiento

La compañía también anunció que suscribió dos líneas de crédito por un total de US$ 20millones (colectivamente denominadas las "Líneas de Crédito"), una con Lorito Holdings S.à.r.l. ("Lorito") por US$ 10 millones (la "Línea de Crédito Lorito") y otra con Zebra Holdings and Investments S.à.r.l.. ("Zebra") por US$10 millones (la "Línea de Crédito Zebra"). Lorito y Zebra, las cuales reportan sus tenencias de títulos/valores en forma conjunta, son personas internas de la compañía y son sociedades privadas controladas por un fideicomiso constituido por el fallecido Adolf H. Lundin. Los procedentes de las líneas de crédito se utilizarán para brindar mayor flexibilidad financiera que permitirá proveer fondos para los programas de trabajo en curso de la Compañía y proporcionar capital general de trabajo.