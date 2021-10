Súper estrella del deporte y empresario minero con intereses en San Juan, pagó el impuesto a los ricos y criticó a Macri

Tras su gran gestión como capitán de Los Pumas, el seleccionado argentino de rugby, Agustín Pichot paso por la dirigencia internacional de ese deporte, para meterse luego de lleno en el mundo empresario minero.

Esta nueva ocupación lo trajo a San Juan para hacer negocios con el cobre, como representante regional de los intereses de Fortescue Metals Group (FMG).

También estuvo en Salta, ya que la compañía para la que trabaja tiene pensada una expansión importante en el litio.

Ahora Pichot volvió a las tapas de los diarios nacionales, pero no ya como el conductor de Los Pumas, sino por declaraciones importantes en lo político y lo económico.

Confirmó que pagó el aporte solidario, llamado el impuesto a la riqueza "con mucha responsabilidad", y aprovechó para diferenciarse de otros ex deportistas millonarios, como Carlos Tévez y Gabriel Batistuta, que acudieron a la Justicia para evitar el tributo. "No se me ocurrió ni lo haría, son las reglas de la democracia. No me quejo ni me quejé ni lo hice obsecuentemente con nadie, no tengo contratos con el Estado, no tengo ese dilema", disparó.

"Podemos discutir un montón de cosas, pero me parece que la forma de dar igualdad es pagar los impuestos. Yo no tengo la ambición desmedida de que si me va bien me vaya mejor y a los demás peor", agregó.

En los estrictamente político, reveló que no votó en estas elecciones porque estaba en España, pero de haber estado en el país "hubiera votado en blanco".

Sobre el gobierno de Alberto Fernández, declaró que "lo evalúo con mucha prudencia por el tema de la pandemia. Creo que no es algo normal. Evaluar un gobierno, si se hicieron cosas bien y cosas mal... Voy a evitar hablar bien o mal, pero hubo algo que no es algo normal".

Con el que no tuvo medias tintas fue con el gobierno de Mauricio Macri. Consultado sobre eso fue escueto y terminante: "No me gustó".