Se renovaron autoridades en CAME y el único secretario sanjuanino es de la Federación Económica

El 19 de agosto la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) eligió nuevas autoridades luego de que las elecciones quedaran en stand-by por la pandemia, como en muchas instituciones del país. Hubo cambios en la conducción. El nuevo presidente es Alfredo González, un empresario chaqueño vinculado a la Bolsa de Comercio de su provincia. Las secretarías fueron renovadas también y un sanjuanino ocupa ahora un lugar importante en la mesa chica. Se trata de Dino Minozzi, presidente de la Federación Económica de la provincia. Qué pasó con los sanjuaninos que otrora representaron a la organización.

La CAME maneja mensualmente 80 millones de pesos, de esos recursos gran parte se distribuye en las provincias. Esa masa de fondos se compone de varios aportes, entre ellos uno que se le descuenta del recibo de sueldo a los trabajadores. Este dinero se reparte entre las cámaras provinciales y debe ser usado para capacitaciones.

El 19 de agosto González fue elegido de forma unánime por los socios de CAME, del mismo modo fue designado Minozzi. Justamente el 25 de agosto se realizará la primera reunión del Comité de Presidencia y el dirigente sanjuanino viajó a Buenos Aires para estar presente. Según analizó, la Federación “fue premiada con ese cargo”.

Antes Guillermo Cabrera, conocido empresario de la venta de los materiales de la construcción, llegó a ser vicepresidente regional de la CAME. Ahora, no integra la comisión. Para saber su posición, Tiempo de San Juan le llamó a Cabrera, pero el hombre no respondió los llamados de este medio.

Hermes Rodríguez, de la Cámara de Comercio, dijo que sigue formando parte de la CAME, aunque no integre el Comité Presidencial. Desde la Cámara informaron que continuarán recibiendo fondos para realizar capacitaciones en la provincia.

“Me voy a abocar a armar propuestas que apunten a los servicios logísticos, financiero y minero. Ahora principalmente vamos a dejar asentado que los recursos que genera la minería en San Juan, queden en San Juan. Otras provincias quieren las regalías, pero no la minería”, dijo Minozzi.

El otro integrante sanjuanino que integra la CAME es Eduardo Garcés, de la Federación de Viñateros Independientes.