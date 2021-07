Cuándo los sanjuaninos verán los descuentos en la boleta de gas que acaban de aprobar

Los beneficios de la Ley sobre Zona Fría aprobada recientemente en el Congreso, se verán reflejado en los meses julio y agosto, según precisó este miércoles el diputado nacional sanjuanino, Walberto Allende. Esta medida beneficiará a 120 mil familias sanjuaninas, recordó. Este miércoles 7 de julio, la normativa fue publicada en el Boletín Oficial y de ese modo, entra en vigencia de inmediato.

Se trata de la ley que establece en la boleta del gas natural un descuento de 30%, siempre que no forme parte de un grupo vulnerable ya que en ese caso el descuento llega al 50%. Esto corre para los usuarios comprendidos en la Zona Fría, donde acaba de incorporarse a San Juan entre otros nuevos distritos.

¿Candidato?

Por otro lado, Allende, que termina su mandato en diciembre y suena fuerte para repetir candidatura este año, en diálogo con Radio Colón, habló de las próximas elecciones legislativas: "Todavía no sé si voy a ser candidato. No he hablado nada con el gobernador, hace dos semanas estuve con él y hablamos sobre el funcionamiento de las cámaras". Agregó que "en lo único que he pensado es en mi trabajo, no pienso en qué va a pasar cuando termine el mandato", agregó Allende.