Tener el sello B, un anhelo empresarial que excede lo económico: ¿qué pasa en San Juan?

La certificación B se convirtió, en los últimos años, en un verdadero anhelo para los empresarios del mundo que buscan ser vistos como emprendedores que están más allá del fin principal de las empresas: el fin de lucro.

¿De qué se trata?

Las empresas que ya cuentan con esa certificación se definen como un nuevo modelo de emprendimientos que no solamente buscan el rédito económico, sino también el bienestar social y ambiental. “Usan el poder de los negocios para desarrollar una economía más inclusiva y sostenible. Cumplen con los más altos estándares en términos de desempeño social y ambiental, transparencia y responsabilidad empresarial”, afirmó el contador local Facundo Cereceda.

Esta certificación es otorgada por una entidad sin fines de lucro, oriunda de Estados Unidos, denominada “B Lab”. Para ello, las empresas se someten a una evaluación, en la que les realizan distintas preguntas referidas al tema. Los interrogantes abarcan desde la política externa de la empresa hasta de la interna, cómo están conformadas las distintas áreas, cuál es el mecanismo de trabajo de cada una de ellas, etc.

Para poder iniciar la evaluación, el sistema impone una serie de requisitos: llevar más de 12 meses de operación, operar en un mercado competitivo, estar dispuesta a cumplir el requerimiento legal de Empresa B y tratarse de una entidad con fines de lucro –descartadas las ong´s- . Luego de aprobar las instancias, el certificado debe abonarse y así se obtiene el Sello B.

¿Cómo surgió el sistema B?

Según el especialista sanjuanino, sus orígenes se remontan a los años 60, “en los que un grupo de estadounidenses pensaron que era pertinente comenzar con una metodología empresarial, donde se cuide el medioambiente, se procure por el bien social, se trate de empresas transparentes, sin hacer cuestiones fuera de la ley y que tengan buena relación con el empleado”.

Sin embargo, el verdadero cambio surgió tras la crisis económica del 2008, debido a que "hubo una fuerte caída de la bolsa por la cantidad de hipotecas 'basura' que armaban. Se hacían hipotecas sobre hipotecas de hipotecas. Esto llevó a que estallara el sistema financiero mundial y que mostrara lo poco transparente que era hasta entonces. Por esto, el consumidor comenzó a premiar -a comprar- a las empresas que sí eran transparentes, que se manejaban dentro de la ley, que procuraban el bienestar social, que cuidaban el medioambiente y, sobre todo, que trataban correctamente a sus empleados", expresó Facundo.

Ante esto, unos estadounidenses crearon el Sistema B, el cual procuraba que las empresas desarrollaran un nuevo modelo emprendedor, en el que el valor económico no sea el único fin, sino que le añadiera un compromiso con la sociedad poco antes visto. Es decir, el sistema "buscó redefinir el sentido del éxito, poniendo en un mismo nivel lo económico, social y ambiental, generando un triple impacto positivo", afirmó Cereceda.

Este cambio en el consumidor, primero, fue descubierto por las multinacionales, las que fueron las primeras en obtener esa certificación B e, incluso, comenzaron a utilizarlo como estrategia de marketing. "Incluían cláusulas en su estatuto como, por ejemplo, destinar un 10% de las ganancias a instituciones benéficas o programas sociales o créditos para los empleados, entre otras", contó el contador local.

Beneficios del Sistema B

Hay varios beneficios por pertenecer a la comunidad de Empresas B, Uno de ellos, y quizás el más importante, es que el consumidor retribuyó con demanda a aquellos emprendimientos que no sólo tenían al fin de lucro como eje empresarial, sino que, además, mostraban un cierto compromiso con el bienestar social.

Otro beneficio no menor es que, tras adquirir esa certificación, "la empresa comienza a pertenecer a una gran red que les permite acceder a inversores, profesionales, nuevos clientes y grandes corporaciones que prefieren trabajar con empresas que cuenten con buenas prácticas", sostuvo el especialista.

Una tercera característica positiva del sistema es que las empresas obtienen un importante beneficio en términos de difusión y posicionamiento en, por ejemplo, los primeros lugares de búsqueda de Google, lo que se denomina posicionamiento SEO.

¿Qué pasa en San Juan?

Actualmente, Argentina cuenta con más de 130 empresas que lograron obtener la certificación B, dos de ellas son sanjuaninas. Seguros Meglioli y Señor González son, por el momento, las únicas dos empresas locales que sortearon todas las instancias de la evaluación y pudieron conseguir el sello tan anhelado por todos.

"Es cierto que son las únicas empresas sanjuaninas con la certificación. No obstante, hay otros emprendimientos que llevan adelante una política similar al triple impacto, con un gran compromiso social pero que no pudieron obtener el sello, ya sea porque no lo tramitaron o no pudieron abonarlo", contó Facundo.

Por último, expresó que "pareciera que las multinacionales o grandes marcas son las únicas que pueden alcanzar esta certificación pero no es así. Muchas pymes llegaron a conseguirla y, claramente, se trata del futuro en el mundo empresarial porque el consumidor cada vez más tenderá a premiar a las empresas que tengan un compromiso social, y no sólo el fin de lucro".