El sindicato de Moyano acordó un aumento del 45% para los camioneros

La Federación Nacional de Choferes de Camiones y las tres cámaras empresarias de la actividad convinieron hoy un aumento salarial paritario del 45 por ciento, en tres tramos y con cláusula de revisión en febrero.



El acuerdo, que será abonado 20 por ciento en julio, otro 12,5 en noviembre y otro 12,5 en marzo, fue considerado por los secretarios general y adjunto del gremio, Hugo y Pablo Moyano, como "muy importante" porque permite "obtener esa mejora para los trabajadores en plena pandemia de coronavirus".



"La ininterrumpida inflación deterioró el salario, por lo que el acuerdo del 45 por ciento lo recompuso y, además, constituyó todo un reconocimiento hacia los trabajadores camioneros, que desde el primer momento expusieron sus vidas", señaló Hugo Moyano, en declaraciones en declaraciones a la página web del sindicato "Infocamioneros".



El acuerdo fue firmado entre el gremio y las compañías agrupadas en las Federaciones Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl) y de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac), e incluyó una cláusula de revisión en febrero próximo.



La semana anterior, el gremio había rechazado la propuesta salarial original de las cámaras por considerarla "insatisfactoria" y "no retribuir el esfuerzo realizado por los más de 250 mil trabajadores camioneros de las variadas ramas de actividades del sindicato".



En principio y, luego del fracaso de esa reunión, las negociaciones paritarias iban a continuar vía zoom en el Ministerio de Trabajo el próximo miércoles 23, pero "una gestión de los sindicalistas permitió adelantar el encuentro y cerrar el acuerdo", señaló el gremio.



Tras la firma del acuerdo, el extitular de la CGT sostuvo que el convenio salarial complementará "la eliminación de una parte del impuesto a las Ganancias y su devolución en tramos a partir de julio", y remarcó que esas medidas oficiales reforzarán "los salarios y el poder adquisitivo" del personal.



"Ese reconocimiento también se relacionó con los casos ocurridos en varios puntos del país, en los que en su momento no dejaban ingresar a los camioneros, debían permanecer dentro de sus unidades y no podían siquiera bajar a alimentarse o higienizarse. Todas las ramas del convenio colectivo 40/89 son importantes, pero el transporte de cargas y la recolección de residuos estuvieron más expuestas", afirmó.



Moyano también enfatizó que los trabajadores de esos dos sectores "están expuestos de forma permanente, y mucho más ante la Covid-19 y, además, siempre es posible que trasladen el virus a sus propios hogares", por lo que merecían "este acuerdo".



El dirigente sindical reconoció el esfuerzo realizado por las cámaras ante "la realidad de sus propios problemas, como el aumento del costo de peajes y combustibles", aunque sostuvo que también "se impone pensar en la dolorosa realidad de los trabajadores".



Para Pablo Moyano, se trató de "un acuerdo paritario histórico" porque, entre otras cosas, fue firmado sin tener que recurrir al conflicto gremial y en "un momento económico complejo", y resaltó "la conciencia empresaria" para poder rubricarlo "con éxito".



El sindicalista sostuvo que el acuerdo salarial paritario también contempló la ratificación y el pago de un bono histórico para todos los camioneros, que es "un derecho adquirido"; realzó la decisión del Gobierno de reintegrar lo descontado por Ganancias desde el mes próximo y afirmó que el gremio continuará las gestiones para que las autoridades prosigan entregando dosis de vacunas para inmunizar a la totalidad de ese personal.

