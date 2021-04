¿Tenes AUH o sos jubilados de Anses?, mirá el importante beneficio que se extiende

ANSES informó la extensión de un importante beneficio hasta el 30 de junio, destinado a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilados y pensionados y beneficiarias de la Asignación Universarl por Embarazo (AUE).

A falta de un bono del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), Anses realiza un descuento del 15% para compras realizadas con la tarjeta de débito a quienes perciben jubilaciones, pensiones y/o asignaciones y gracias a esta nueva extensión continuará vigente hasta mitad de año.

A quiénes incluye el beneficio:

Personas jubiladas que perciban el haber mínimo

Titulares de la Asignacion Universales por Hijo (AUH)

Titulares Asignaciones por embarazo (AUE) para protección social.

Personas que perciben una pensión por fallecimiento que no exceda la mínima

Personas que perciben pensiones no contributivas nacionales que no excedan la mínima

¿Cuál es el reintegro de Anses?

Contempla una suma de hasta $700 mensuales por beneficiario.

El monto máximo asciende a $1400 para aquellas personas que perciban 2 o más AUH y AUE.

También para aquellas personas que perciben hasta una pensión por fallecimiento que no exceda el haber mínimo garantizado.

Consultá con tu CUIL si accedés al beneficio de Anses

Se podrá visitar la página de AFIP desde: https://servicioscf.afip.gob.ar/publico/reintegro/consulta.aspx

Ingresar número de CUIL y el Código de Seguridad (Clave alfanumérica del sitio)

En cuánto tiempo recibo el reintegro

El monto a reintegrar se acreditará dentro de las 24 y 48 horas hábiles posteriores a efectuada la compra según el horario en que se haya realizado, con la tarjeta de débito donde la persona cobra la asignación, pensión o jubilación.

Las compras realizadas entre las 00:00 horas y las 17:00 horas, harán efectivo el reintegro dentro de las 24 horas hábiles de efectuada la compra. Aquellas posteriores a las 17:00 horas, obtendrán el reintegro dentro de las 48 horas hábiles después de hecha la compra.

Qué productos puedo comprar con reintegro

El reintegro del 15% alcanza a aquellos productos que se comercialicen en negocios dedicados a la venta por menor y/o mayor en mini, super e hipermercados, kioscos, almacenes, entre otros, que realicen venta de productos alimenticios únicamente y se encuentren inscriptos ante la AFIP.

También se incluyen las transferencias a través de tarjetas de débito que operen bajo la modalidad de pago electrónico inmediato como así también los pagos realizados a través de códigos de respuesta rápida (QR), como por ejemplo Mercadopago.

Tarjeta Alimentar: ¿también tiene reintegro?

No. Las compras realizadas con la Tarjeta Alimentar no están alcanzadas por el beneficio del reintegro a sectores vulnerados. AUH, AUE y Jubilados y pensionados podrán acceder al reintegro con su tarjeta de débito mediante la cual cobran su prestación de Anses.

Mi Anses: cómo consultar fecha y lugar de cobro de la prestación

Todos los beneficiarios que cobran a través de Anses deberán ingresar a:

1. anses.gob.ar

2. Mi Anses, con CUIL y Clave de Seguridad Social

3. Desde la pestaña "Cobro", seleccionar fecha y lugar de cobro.

4. Otra opción es desde https://servicioswww.anses.gob.ar/dondecobrov2

