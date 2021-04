En dos meses, la tarifa de taxis sufrió dos aumento y ya no va más el descuento con app

Este lunes, a dos meses del último aumento de tarifas de taxis y remises en San Juan, la Subsecretaría de Transporte convalidó un nuevo incremento tras negociaciones con la Cámara de Permisionarios. La suba de bajada de bandera y kilómetros de circulación será del 15% y regirá desde el miércoles. Además, confirmaron que no se aplicará más el 20% de descuento a los usuarios que pidan el móvil a través de una aplicación.

Durante la mañana de hoy, integrantes de la Cámara de Permisionarios de Taxis y Remises se manifestaron en el centro para exigir la actualización tarifaria. Aunque ya en enero hubo un incremento del 20%, ellos entendieron que aún había un desfasaje relevante en comparación la inflación y demás costos de mantenimiento de los vehículos.

El subsecretario de Tránsito y Transporte, Jorge Armendáriz, explicó a Tiempo de San Juan que no todas las organizaciones de representación de peones de taxi habían exigido la suba. El funcionario dijo que, por ejemplo, “Conductores de Taxi ha dicho que no quieren incrementar la tarifa porque luego hay gastos que se trasladan a ellos. En tanto que otros han pedido que saquemos el descuento por aplicación y hagamos el aumento de tarifa”. Y arremetió contra la Cape, “que se manifiestan todo el tiempo y si no les dan lo que quieren ahí nomás hacen caravana”.

Actualmente la tarifa autorizada para la bajada de bandera es de 57,46 pesos diurna y 63,29 pesos nocturna. El costo cada 100 metros es de 3,83 pesos durante el día y 4.22 pesos en la noche. El valor del kilómetro es de 38,30 pesos diurna mientras que en la nocturna es de 42,19 pesos. Es sobre estos montos que se aplicará el aumento del 15%.

Pero no es todo. Desde la subsecretaría informaron que el descuento que reciben los clientes por usar la aplicación de las empresas de logística no va más. Será prohibida por resolución.