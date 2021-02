Preocupación oficial por la falta de acuerdo en el precio base del kilo de uva

Este martes se realizó una nueva reunión de la Mesa de Consenso Vitivinícola, que tiene como finalidad acordar un precio base por el kilo de uva, de cara a una nueva vendimia. El encuentro virtual estuvo presidida por el ministro de Producción y Desarrollo Económico, Andrés Díaz Cano, y acompañaron empresarios del sector bodeguero. Hay preocupación oficial ante la falta de entendimiento entre las partes.

A través de la plataforma Google Meet, Díaz Cano se encontró con diferentes puntos de vista que, de momento, son irreconciliables. "Hemos tenido varias reuniones y no hay un acuerdo y esto nos preocupa porque si no hay un parámetro no podemos lanzar programas de apoyo al sector vitivinícola", dijo el funcionario. Y explicó que "es importante tener un precio base para que tanto el bodeguero como el viñatero pueda hacer el contrato. Si no hay contrato, no podemos empezar a entregar el dinero a los viñateros y a los bodegueros".

Según los asistentes a la reunión, el valor que se fije por el kilo de uva será en función de la rentabilidad del sector y su actualización. Pero esta vez, las partes no consensuaron. Por lo que habrá un próximo encuentro. Díaz Cano aclaró que "la decisión de la administración de Uñac es apoyar al sector vitivinícola como lo ha venido haciendo todos los años aportando beneficios para todos".

Semanas atrás, el presidente de la Federación de Viñateros, Eduardo Garcés, dijo que el precio de la uva común que los productores pretenden es de entre 20 y 25 pesos. Un aumento significativo respecto del 2020, cuando las bodegas pagaron 7 pesos. Garcés refirió que el escenario actual se presenta diferente, ya que por ejemplo el consumo de vino se triplicó durante el año pasado.

Los participantes del Meet fueron: Pablo Martín de la Cámara de Producción, Empaque y Comercio Frutihortícola; Eduardo Garcés y Alejandro Pons de la Federación de Viñateros y Productores Agropecuarios de San Juan; José Molina de la Cámara Vitícola, Francisco García de Asociación de Productores del Este Sanjuanino; Mario Pulenta de la Cámara de Bodegueros; Roberto Gutiérrez de la Cámara de Comercio Exterior; y Marcelo Ariel Giménez en representación de Juan Carlos Giménez de la Sociedad de Chacareros Temporarios; también Juan José Ramos y Rubén Gómez de la Asociación de Viñateros Independientes.

Por el lado gubernamental dieron el presente el secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Marcelo Balderramo y el director de Asuntos Vitivinícolas, Fioravante Da Rold.