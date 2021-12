Ya se venden en San Juan los cortes baratos de carne

El gobierno nacional acordó con distintas cadenas de supermercados precios populares para cinco cortes de carne que se venderán en fechas puntuales, de cara a las fiestas. En la provincia ya se pueden encontrar los mismos desde ayer, y hasta mañana la primera tanda.

Según informó el subdirector de Defensa al Consumidor, Daniel Pérez, en la provincia los cortes de carne que forman parte del acuerdo se podrán encontrar en todas las sucursales de VEA, Carrefour, Chango Más, Híper Libertad y en el frigorífico Friar. “Solo se podrá comprar a precios bajos los días 22, 23, 24, 29, 30 y 31 de diciembre”, recordó Pérez.

Cabe recordar que Defensa al Consumidor es la repartición encargada de controlar que el acuerdo de precios se cumpla, y en base a lo comentado por Pérez a Tiempo de San Juan, por el momento no se han registrado inconvenientes. Si algunos inspectores han recibido información que no ha sido alta la demanda la primera jornada, pero los comerciantes no descartaban que el panorama cambiara con el correr de las horas.

Si bien no está determinado en el convenio, una norma general que están trabajando en los comercios y que es importante tener en cuenta es que venden hasta 5 kilos de carne por cliente, para asegurar la demanda.

Los cortes y sus precios son:

Asado $549 el kilo

Vacío $599 el kilo

Matambre $599 el kilo

Falda $399 el kilo

Tapa de asado $499 el kilo