Precios congelados: en San Juan todavía no saben cómo aplicarlos y dudan del control ampliado

En San Juan están esperando ver la letra fina del congelamiento de precios para 1.432 productos de primera necesidad anunciado por el flamante secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. Por lo pronto, se esperan reuniones en las próximas horas en la Secretaría de Comercio provincial con los representantes de las grandes cadenas de supermercados que operan en la Provincia, según dijo la titular de la repartición, Adriana Vargas. La funcionaria habló de "acuerdos" antes que de obligaciones por parte de los comerciantes, y se mostró cauta con la idea de que además de Defensa al Consumidor salgan a controlar sindicalistas, militantes e intendentes, entre otros, como pretende el Gobierno Nacional en una suerte de control ampliado.

"Esto ha empezado a funcionar el 19 de octubre, por eso estamos todavía en proceso de esperar lineamientos", dijo la Secretaria de Industria y Comercio del Ministerio de la Producción local.

La funcionaria aclaró que este plan apunta a los supermercados mayoristas, ya que hay programas puntuales para comercios pequeños. "Ahora tengo que reunirme con los representantes de las distintas cadenas, con los cuales tengo buena relación, ayer he estado en contacto con ellos para ver cuánta es la adhesión y cómo vamos a hacer la implementación de este programa", informó.

"Hoy tenemos en todas las cadenas nacionales en San Juan la implementación de Precios Cuidados. Dentro del listado de nuevos productos, los 700 de Precios Cuidados se van a conservar. Por ende, hay que tener una conversación a ver si los supermercados se van a adherir", aseguró.

¿A la fuerza o por consenso?

Así, la funcionaria sanjuanina le dio un matiz de consenso al programa contra la inflación, en su aplicación local, que contrasta con el escenario nacional. Es que tras distintas reuniones, Feletti sacó casi a la fuerza un "acuerdo" con los empresarios del sector alimenticio. De hecho, las compañías alimenticias agrupadas en COPAL emitieron un duro comunicado. “La realidad es que la política de congelamiento de precios no logra resolver los desequilibrios macroeconómicos que dan origen a la inflación”, sostuvieron en una nota que lleva la firma de Daniel Funes de Rioja, titular de la COPAL y de la UIA. También sostienen que las medidas “resultan insostenibles ya que afectan el largo plazo para la actividad productiva”.

Adriana Vargas, secretaria de Industria y Comercio de San Juan.

¿Qué pasa con los que no quieran adherir en la Provincia? "De toda esa cantidad de productos, quizá hay algunos supermercados que no está en condiciones de ofrecer o que no los tiene, porque se habla puntualmente de marcas y no todos apuntan a las marcas que ellos piden. Por eso hablamos de acuerdo", indicó la funcionaria uñaquista.

Respecto de los productos que llegarán a San Juan, la secretaria dijo que en en este tipo de programas se tiene como antecedente Precios Cuidados, y que cada supermercado toma del acuerdo general la cantidad que desee, 10 o 50, de esos productos y lo que hace es respetar el precio. "Son acuerdos de voluntades entre las proveedoras de productos masivos y los supermercados. Acá tiene que ver con un acuerdo del Gobierno con los sectores de fabricación y distribución a la cadena intermedia que son los supermercadistas", aclaró. Por ahora no tienen en el Ministerio ninguna caracterización, de cómo se van a identificar estos 1.432 productos, apuntó.

¿Y los controles?

Feletti anticipó que el congelamiento de precios de 1.432 alimentos y productos de primera necesidad que anunció esta semana será controlado no sólo por inspectores habilitados para esa tarea, sino también con sindicalistas, militantes y miembros de otras organizaciones sociales y políticas, dispuestos a “defender los salarios y el ingreso popular”.

"Eso es algo que él ha dicho pero oficialmente no hay nada respecto de cómo será la metodología ni quiénes serán las autoridades que van a controlar eso. Nosotros también como provincia tenemos la autonomía de poder decidir cómo vamos a hacer la aplicación de estos controles, que es en lo que vamos a trabajar en estos días", aseguró la funcionaria.

Puntualmente, sobre la idea del control ampliado por parte de organismos, sindicalistas, militantes e intendentes, dijo que "la verdad que hoy existen instituciones y direcciones que se encargan como hace mucho tiempo y es la función que tienen de hacer estos controles, que desde San Juan por ejemplo, la autoridad de control por ley es la Dirección de Defensa al Consumidor. Siempre en la provincia de San Juan con todos los inspectores, directores, subdirectores, de manera articulada, hemos tenido buenos resultados en el cumplimiento de estos programas".