Los grandes supermercadistas de San Juan no ven con buenos ojos el acuerdo de precios

Hace poco más de una semana, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, comenzó a reunirse con empresarios de supermercados y productores para analizar un congelamiento de precios de distintos productos por 90 días. Tras largas reuniones sin lograr un acuerdo entre el Estado y privados, este miércoles se publicó en el boletín oficial la decisión de retrotraer al 1 de octubre los precios y congelar los mismos hasta el 7 de enero del 2022.

Si bien en la provincia aún se desconoce el alcance total de la medida y su implementación, desde la Secretaría de Industria y Comercio esperan tener a la brevedad todos los detalles y pormenores para poder convocar a empresarios de cadenas provinciales, mayoristas, minoristas e integrantes de la Cámara Sanjuanina de Supermercados.

Los empresarios sanjuaninos, entre la incertidumbre y temor al desabastecimiento

Conocida esta medida, Tiempo de San Juan consultó a tres empresarios locales, quienes coincidieron que el congelamiento de precios solo generará conflictos en el sector.

Carlos Icazzati, de América Mayorista, afirmó que debido al poco tiempo que ha transcurrido desde que se publicó en el Boletín Oficial la medida, desde la empresa aun no tienen una opinión formada, ya que además no han tenido comunicación oficial con proveedores ni con funcionarios del gobierno provincial. “Esperamos la semana que viene poder tener un panorama más claro y analizar el alcance e implementación de la misma”, detalló.

Por su parte, Maximiliano Pelletier, de Cabral Mayorista, fue un poco más allá y aseguró que el congelamiento de precios no solo no es algo nuevo, sino que nunca ha funcionado. Además, afirmó que puede haber faltante de algunos productos en góndolas, lo que haría más difícil contener los precios. Por mientras, desde la empresa están evaluando si van a adherir o no al acuerdo, mientras esperan novedades de los proveedores.

Desde Salvador González, su gerente comercial, Oscar Saavedra, coincidió con Pelletier en la posibilidad de desabastecimiento. También aseguró que ve muy complicado implementar el congelamiento, sobre todo en supermercados de menor estructura, ya que no se compra directo de fábrica, por lo que los controles podrían ser más difíciles. “Seguramente los mayoristas podrán cumplir de mejor manera el acuerdo que las medianas empresas sanjuaninas”, dijo.

Los tres empresarios sanjuaninos destacaron que van a esperar la convocatoria a nivel provincial para conocer el alcance e implementación de esta medida, esperando que la misma no afecte la rentabilidad del sector.

¿Desabastecimiento o no desabastecimiento?, el origen de un cruce nacional

Desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, su presidente, Mario Grinman, aseguró que puede haber faltante de productos en góndola. En dialogo con una radio santafecina, afirmó que va a haber desabastecimiento de productos, ya que quien fabrica no lo volverá a hacer si eso le provoca pérdida. Bajo la misma línea coincidieron el experto en finanzas Claudio Zuchovicki y el economista Juan Carlos de Pablo, alertando por el posible desabastecimiento.

Minutos después del dialogo de Grinman con LT9, el secretario de Comercio de la Nación, Roberto Feletti, publicó en su cuenta de twitter “ni amenazas a los argentinos y argentinas ni desabastecimiento. Lamento mucho este tipo de amenazas que no son a un gobierno ni a una política, sino al pueblo argentino”, y además agregó en otra publicación “venimos de un tiempo muy duro y estamos tratando de salir adelante poniendo todos un poquito para que la Argentina se vuelva, definitivamente, social y económicamente sostenible. Siempre estaremos abiertos al diálogo y a la negociación, pero no en estos términos”.