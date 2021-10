La postura de los gremios luego del incremento salarial para estatales

En la mañana de este miércoles, la titular del Ministerio de Hacienda, Marisa López, acompañada de secretario de Hacienda, Gerardo Torrent, anunció incremento salarial del 15% para los trabajadores estatales a otorgar en dos tramos.

Luego de este anuncio, Tiempo de San Juan consultó a representantes de algunos sindicatos qué apreciación hacen luego de conocerse el incremento.

Desde UDA, su secretario general, Roberto Rosa, destacó que es importante que se haya considerado que la actualización salarial sea desde octubre, como habían pedido la totalidad de los gremios en la reunión que mantuvieron ayer con autoridades de Hacienda. “Siempre se quiere más, pero se entiende que no se quiere salir del equilibrio fiscal. El Gobierno ha reaccionado rápidamente a los reclamos y si bien el incremento no soluciona todas las dificultades, ayuda muchísimo”, resaltó. Además, sostuvo que para el sector es mejor visto un incremento salarial y no un bono.

Por su parte desde UPCN, el secretario adjunto, Gabriel Pacheco, destacó que el incremento ofrecido cubre las necesidades planteadas, pero no en su totalidad, ya que el pedido del sector era del 15%, pero su totalidad durante este año y no en los tramos ofrecidos. Aun así, ven con buenos ojos el ofrecimiento del Estado. “Coincidamos en el porcentaje, no a lo mejor en los tiempos, pero creemos que la voluntad política ha entendido el reclamo gremial”, dijo.

Quienes no está muy de acuerdo con el ofrecimiento es el Dr. Daniel Sanna, secretario general del Sindicato Médico. Al ser consultado por este medio, afirmo que no pueden aceptar ese aumento, ya que no están de acuerdo con el mismo. “El aumento es el 38% si vemos el acumulado anual, contra una inflación que estará sobre el 50%, por lo que perdemos 12 puntos. Veremos qué vamos a hacer. Lo vamos a analizar tranquilos porque no es una decisión que debo tomar yo, sino los médicos, pero no estamos de acuerdo con este aumento”, cerró Sanna.

Cabe recordar que el incremento anunciado hoy es del 15% a otorgarse en dos tramos, un 8% desde octubre y el 7% restante en enero.