Las agencias de viaje, en terapia intensiva: 4 cerraron y 500 empleado viven de los ATP

Las agencias de viajes están atravesando el peor momento de su historia. En San Juan hasta marzo había 64 y dependían del sector en forma directa e indirecta 500 personas. El presidente de la Asociación de Agencias de Viaje, Ariel Giménez, le dijo a Tiempo de San Juan que en los últimos meses cerraron en la provincia 4 agencias de viaje y que los empleados dependen en su mayoría de los ATP ya que a los empresarios casi no les quedan recursos para abonarles el sueldo a los trabajadores.

A este panorama se le suma que no hay buenas perspectivas futuras ya que la gente no está demandando viaje. Sin certezas sobre el regreso de los vuelos, sobre las actividades turísticas que se podrán hacer en los próximos meses, los dueños de las agencias de viaje no tienen que ofrecerle a los clientes. Si bien el turismo interno significó un alivio para los hoteleros y gastronómicos de los departamentos, para el sector turístico no porque el 90% de la gente que viajó lo hizo por su propia cuenta.

Las agencias de viaje se sustentan gracias a las comisiones de los pasajes terrestres, a las comisiones de actividades, de alojamiento, entre otros ítems como seguros. Con todas las opciones de traslado imposibilitadas, las agencias se quedaron sin trabajo. Calculan que para reparar las pérdidas deberán pasar entre 11 y 22 meses dependiendo del avance de la pandemia.

Los empresarios del sector se reunieron con la ministra de Turismo, Claudia Grynszpan, para plantearle la situación complicada que están pasando. Entre las solicitudes, hubo un pedido únanime de declarar la emergencia turística y de recibir créditos a tasa cero y subsidios para hacerle frente a los costos fijos. Es que con las agencias cerradas desde la segunda quincena de marzo, casi no le pueden hacer frente a los costos que demanda el alquiler, los servicios, entre otros.

Sobre la venta de paquetes para el verano, Giménez tildó de irresponsable dicha oferta. Es que según informó, no saben qué va a estar habilitado en la temporada estival, cómo va a ser la conexión entre provincias y qué medios de transporte van a estar funcionado.

Sin paquetes al exterior ni dentro del país disponibles, las agencias de viaje no tienen qué ofrecerles a los clientes, quienes no se quieren arriesgar a gastar sin ninguna clase de certeza.

"Cuando esta pandemia baje el nivel de intensidad vamos a luchar contra el factor psicológico, con ese freno que se va a poner la misma gente para no viajar porque va a tener miedo. Que vuelvan a confiar para ir a Europa no va a ser una tarea sencilla pero para eso nos estamos preparando. Esta es otra barrera que vamos a tener que derribar", cerró Giménez.

La próxima semana está prevista una nueva reunión con Grynszpan. Dependen de lo que pase en Nación con la Ley de Emergencia Turística.