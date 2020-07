¿Eliminarán la tasa municipal de la boleta de la luz?

La eliminación de las tasas y contribuciones municipales de la boleta de la luz viene siendo un reclamo de hace años por parte de los sectores productivos en la provincia y hace unos días, Sergio Uñac dijo que está en estudio una medida en ese sentido. Este jueves el pedido cobró más fuerza con los planteos que se hicieron en la mesa empresarial -productiva del Acuerdo San Juan, espacio donde el Gobierno está recibiendo propuestas para aplicar en medidas concretas pospandemia. Entre los puntos consensuados de la propuesta quedó la "revisión de los criterios de cobro de tasas y contribuciones municipales en función de las necesidades de crecimiento e inversión del sector productivo y de los costos energéticos estacionales".

Así, la pelota quedó picando del lado del Gobierno, quien viene escuchando estos reclamos de quitarles las cargas de las entidades del campo, basadas en la necesidad de sumar competitividad. Sin ir más lejos, en 2018 el gobernador les pidió a los intendentes que disminuyeran el monto que cobran por intermedio de la boleta de la electricidad y eso generó que se eximiera a los usuarios de tarifa social y los de riego agrícola. No obstante, la medida que se pide es más profunda y eso genera un virtual tironeo con los jefes comunales, ya que se cree que si no aparecen en la factura de la luz, esos tributos no los pagará nadie. Esto implica bajas de la recaudación comunal que se traduce en menos fondos para obras comunitaria, por ejemplo.

En este marco, la discusión quedó refrescada con el Acuerdo San Juan en la mesa que presidió el ministro de la Producción, Andrés Díaz Cano y en el que participaron todas las entidades del sector, como la Cámara Vitivinícola, la Federación Económica y la Cámara de Productores Vitícolas. Desde el sector oficial, la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, dijo en declaraciones a Diario de Cuyo que el planteo si fue hecho en Acuerdo San Juan "tendrá que ser analizado", sin descartar nada.