El dólar blue dio un salto y se ubicó en los $130

Luego de dos semanas sin variaciones, el dólar blue acusó el impacto del mercado. El alza se produjo después de que se supo que el Banco Central exigirá una autorización para la demanda de los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Estos no podrán acceder al cupo de hasta U$S 200 mensuales si no cuentan con la autorización correspondiente para realizar la operación.

A esto se sumó el bloqueo parcial de cuentas bancarias en dólares con movimientos fuera de lo común.

Pese a la suba, la brecha con el dólar mayorista se mantuvo por debajo del 80%, en niveles del 79,2% tras alcanzar un pico de 104% en mayo.

La última vez que el blue cerró con una variación fue el viernes 3 de julio, cuando bajó $2 hasta los actuales $127.

Desde que comenzó la cuarentena por la pandemia del Covid-19, el dólar blue acumula un alza de $42,50 (desde los $85,50 del 20 de marzo), entre otras causas por las mayores restricciones en el Mercado Único y Libre de Cambios, pero también por las operatorias de dólar "contado con liqui", y del dólar Bolsa o MEP.

Fuente: MDZ