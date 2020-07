Mejor, igual o peor: cómo está la economía de los sanjuaninos tras la cuarentena

Desde hace semanas los sanjuaninos transitan la Fase 5 de la emergencia sanitaria, bautizada como distanciamiento social y ya no aislamiento. Gracias a esto más del 95% de la economía está funcionando, incluido el turismo, pero esto no significa que no haya todavía problemas en los números de empresas, pero también de cada hogar.

Tiempo de San Juan consultó con sus lectores para saber cómo viven, en materia económica, esta etapa en comparación con la cuarentena más inflexible, y la respuesta fue sorprendente. Es que la mayoría aseguró que entre la paralización total de la economía y la actualidad no ha cambiado la situación monetaria. Un 43% de los votantes aseguran seguir igual que, por ejemplo, en marzo.

Un 29% de los casi 9000 votantes, en cambio, dijo estar peor que antes de que se declarara la Fase 5 y un 20% dijo que su economía mejoró un poco. Sólo un 8% de los votantes sintieron que hubo una mejora importante entre el inicio de la cuarentena y la actualidad.